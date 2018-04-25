Лечение акнэ: плюсы и минусы разных методов

Лучшее лечение для вас зависит от того, насколько сильно ваше акне проявляется и то, насколько вы готовы мириться с побочными эффектами, которыми обладают некоторые действительно эффективные средства, которые наносятся на кожу. МедикФорум собрал советы по использованию кремов.

Типы кремов от акне

-ретиноидные кремы или азелаиновая кислота, которые хороши для раскупоривания пор; -перекись бензоила, хорошее универсальное средство, которое работает и против микробов, и воспаления, и закупоренных пор. Это может привести к красной, воспаленной коже, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Вы можете заметить, что более редкое применение крема (например, один раз, а не дважды в день для начала) и смывание его спустя час или около того может снизить краткосрочные побочные эффекты. Побочные эффекты проходят в течение нескольких недель. Хотя не сущестуют противозачаточные таблетки, применяемые только для лечения акне, некоторые могут быть назначены при тяжелых формах акне. Их действие, как представляется, связано с анти-андрогенным эффектом — они нейтрализуют мужской гормон андроген, который у некоторых женщин повышен. Изотретиноин, принимаемый в форме таблеток, значительно снижает количество кожного сала, которое ваша кожа производит. Он может улучшить даже тяжелые формы акне в течение нескольких недель. Но это не без побочных эффектов.

Побочные эффекты лекарств

— пересыхание слизистой, что приводит к сухой, потрескавшейся коже, ноздрям и губам; — воспаление век и поверхности глаза; — случайные повреждения почек, поджелудочной железы и печени; Они могут вызвать серьезные нарушения у вашего ребенка, если вы принимаете их во время беременности, так что вы всегда должны использовать эффективные средства контрацепции. В редких случаях, они были связаны с тяжелой депрессией и даже самоубийством. По этим причинам, они зарезервированы для тяжелых случаев, когда существует реальный риск рубцевания и другие процедуры не помогли.

Как могу помочь себе?

Многие люди говорят, что их лечение не помогло, но это часто, потому что они были напуганы краткосрочными побочными эффекты или сдались слишком рано. Вам нужно использовать ваше лечение регулярно в течение нескольких недель, а иногда и месяцами, чтобы получить лучший эффект. Возможно, не удивительно, что существуют десятки мифов об акне и как можно с этим бороться. Большинство из них являются просто мифами. Мои советы следующие: Не отчаивайся — используй какое-либо лечение в течение как минимум 6 недель перед изменением (использовать напоминание на телефоне, чтобы убедиться, что вы принимаете его регулярно). Не мойте слишком часто кожу с акне, избыточная очистка может сделать хуже (1-2 раза в день). Не выдавливать! Как ни заманчиво, при выдавливании прыща увеличивается риск рубцевания. Сохраняй кожу естественной. Тяжелый, на масляной основе (водостойкий) макияж может больше закупоривать поры. Отдавай предпочтение макияжу на водной основе и смывай сразу по возвращению домой. Не парься в бане и сауне. Горячая, влажная атмосфера может ухудшить акне. Никаких дополнительных слоев. Бейсбольная кепка может прикрывать прыщи, но она может увеличить тепло и влажность и ухудшить акне на лбу. Зубная паста для зубов! Многие молодые люди утверждают, что нужно зубную пасту нанести на прыщ, чтобы подсушить. Беда в том, зубная паста содержит ингредиенты, которые могут раздражать кожу. Доказательства, что изменение диеты может улучшить вашу кожу гораздо ненадежнее, чем вы думаете. Но здоровое питание, богатое фруктами и овощами и с низким содержанием вредной пищи, — это хорошая идея для вашего общего здоровья, так что я определенно рекомендовал бы его. Ранее были названы плюсы и минусы холодной погоды.