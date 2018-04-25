Что нужно знать самарцам, готовящимся впервые стать донорами

70 тонн цельной донорской крови было заготовлено в Самарской области в 2017 году. Это результат активной жизненной позиции почти 27 тысяч жителей губернии. По показателю обеспечиваемости донорской кровью на одну больничную койку в лечебных учреждениях область имеет один из самых высоких показателей в стране. Однако потребность в донорах остается.

"Цельную кровь сегодня не переливают, ее делят на компоненты, — рассказал «Волга Ньюс» директор Самарской областной клинической станции переливания крови Сергей Кузнецов . — Например, тромбоциты применяются при тяжелом лечении онкологических заболеваний на фоне лечения химиотерапией. Также эти компоненты нужны при сложных кровотечениях, в частности, при тяжелых родах". Отчасти благодаря слаженной работе Службы крови в Самарской области сегодня крайне низкая материнская смертность. По словам Кузнецова, бывали случаи, когда доноров тромбоцитов приходилось вызывать срочно прямо посреди январских праздников.

Как дружно заявляют специалисты, сегодня востребованы все группы крови. И все же у населения России не все они встречаются одинаково часто. «К наиболее распространенной относится вторая группа, — комментирует Сергей Кузнецов. — В последние месяцы возник относительный дефицит ее эритроцитов. Эти клетки бывают необходимы при случайных травмах, хронических обострениях, оперативных вмешательствах, которые требуют переливания. Однако подобные дефициты, как правило, быстро покрываются за счет хорошей организации процесса информирования».

На сайте Федеральной службы крови для каждого региона, в том числе самарского, есть так называемый донорский светофор — цветная таблица, которая наглядно показывает, какой крови сейчас не хватает. Зеленый цвет означает, что кровь данной группы и резус-фактора имеется в достаточном количестве, и с визитом в Службу крови можно повременить. Желтого — что крови недостаточно, и нужно прийти и сдать ее. Красный же цвет значит, что сложилась повышенная потребность крови данной группы и резус-фактора — доноры нужны срочно. Как объясняют специалисты, светофор обновляется один-два раза в неделю. Эта же информация есть на сайте Самарской станции переливания крови и в ее аккаунтах в соцсетях.

Донором сегодня может стать любой здоровый человек, достигший 18 лет. В Самаре сдать кровь можно по адресу: ул. Ново-Садовая, 156. Для этого необходим паспорт с пропиской в Самарской области или временной регистрацией не менее шести месяцев. Принять вас без этого не смогут.

Среди постоянных противопоказаний кроме инфекций, передающихся через кровь, значатся диабет, тяжелая форма сердечной недостаточности, соматические заболевания и другие хронические недуги. Существуют также временные противопоказания, например, тату или пирсинг. После этого нельзя сдавать кровь на протяжении года. После ангины, гриппа и ОРВИ — месяц, а после удаления зуба — 10 дней. Полный перечень противопоказаний размещен на сайте Службы крови Самарской области.

Для тех, кто впервые решился на сдачу крови, существует ряд рекомендаций. Накануне сдачи не стоит употреблять алкоголь (как минимум 48 часов), есть жирное, жареное, острое и др., принимать анальгетики, курить. Не рекомендуется сдавать кровь натощак. Утром, в день сдачи крови, рекомендуется съесть нежирный углеводный завтрак (кашу на воде, сухое печенье) и выпить большое количество жидкости (сладкий чай). Нельзя сдавать кровь при плохом самочувствии и недомогании.

После процедуры сдачи крови врачи рекомендуют воздерживаться от тяжелых физических и спортивных нагрузок, подъема тяжестей (в том числе и сумок с покупками). В течение двух суток после процедуры сдачи крови рекомендуется полноценно и регулярно питаться и выпивать не менее двух литров жидкости в день: соки, воду, некрепкий чай (алкоголь не рекомендуется). Для восстановления давления донору стоит есть шоколад, гематоген, пить кофе. Сдавать кровь можно не чаще чем раз в 60 дней, мужчины могут сдавать кровь не чаще пяти раз в год, а женщины — не чаще четырех.

И главное: не стоит пугаться жестких рекомендаций: в целом сдача крови безвредна для донора. Во-первых, количество крови, взятой при донации, некритично для работы организма, и она довольно быстро восстанавливается. Во-вторых, доноры перед сдачей проходят медицинский осмотр. Если врачи считают, что сдача крови может быть вредна для человека, то в процедуре будет отказано. Более того, донорство даже считается полезным. Человек, регулярно сдающий кровь, легче переносит кровопотери, например, после травм или операций: его организм «натренирован» компенсировать потерю части крови. У доноров более здоровая сердечно-сосудистая система и в среднем меньший риск инфаркта миокарда.

Елена Кудинова, заместитель главного врача по медицинской части Самарской областной клинической станции переливания крови:

— Социальный портрет донора и его мотивация за последнее время изменились. Доноры приходят к нам с убеждением, что они действительно способны протянуть руку помощи больным людям. Молодежь откликается на наш зов в выходные и в праздники. Именно молодые люди, студенты — сегодня тот костяк, к которому мы можем обратиться в любое время с полной уверенностью в том, что они придут на помощь.