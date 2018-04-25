Важный компонент: почему молочная кислота всё чаще встречается в пилингах

Кислотные пилинги в домашних условиях становятся всё востребованнее: такой метод дает большую эффективность, чем скрабирование, поскольку воздействие происходит точечно, без трения и максимально мягко. Молочная кислота — один из самых популярных компонентов в составе эфксолиаторов (пилингов) для лица. Как мы полагаем, совершенно заслуженно.

Увлажнение

Говоря о самых странных свойствах молочной кислоты, она не сушит кожу, а, напротив, даже увлажняет. Но это всё опять-таки не значит, что увлажняющий крем вам больше не понадобится.

Двухфазный молочный эксфолиант Dermaclear, Dr. Jart+

Поддержка защитного барьера

Из-за своей уникальной структуры молочная кислота не истончает кожу, как это часто бывает с гликолевой. Правда, дополнительные средства для подпитки защитного барьера из обихода всё же исключать не стоит.

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Мягкое воздействие

Случаи бывают разные, но в сравнении с гликолевой кислотой, используемой в тех же целях, молочная с меньшей вероятностью вызовет на лице раздражения. Потому это хороший вариант для чувствительной кожи.

Лосьон-эксфолиант с молочной и салициловой кислотой, Academie

Работа на поверхности

В отличие от той же салициловой кислоты, которая проникает в поры, молочная действует строго на поверхности: мягко удаляет шелушения и оставляет за собой только свежий вид и никаких покраснений. К слову, в составах уходов салициловая кислота частенько идет в паре с молочной: обычно такие продукты используют для проблемной кожи.