Весеннее обновление: советы от эксперта Аюрведы

Приближение тепла побуждает к переменам в жизни. И хочется, чтобы изменилось не только внешнее, но и внутреннее состояние.

Аюрведа или «наука жизни» — старинное индийское учение о здоровье тела и души, основанное на определенных принципах питания. Практикующие аюрведу говорят об укреплении организма, заряде сил и приливе вдохновения.

Поговорили со специалистом альтернативной аюрведической медицины Светланой Павинской и спросили о том, как научиться слышать организм и жить в гармонии с собой.

Что представляет собой Аюрведа? Какие ключевые формулировки и правила отличают учение от других направлений альтернативной медицины?

Существуют три основных постулата, на которых построена Аюрведа.

Первый и главный постулат — «не навреди». Воздействие на организм в виде физической, медитативной и иной практики, в том числе питания, не должно навредить организму.

Второй постулат — Аюрведа работает над организмом в целом, а не над одной конкретной проблемой. Врач рассматривает физическое, ментальное и эмоциональное состояние пациента.

Третий постулат — все процессы и предметы в природе, включая самого человека, рассматриваются с точки зрения энергий (Капха, Вата, Питта) и первоэлементов (огонь, вода, земля, воздух, эфир).

Каким образом Аюрведа влияет на организм?

Один из видов влияния — сезонные диеты на каждое время года, которые совместно с осознанным образом жизни и распорядком дня ведут к исцелению.

Упорядоченность образа жизни поддерживает доши в состоянии равновесия. Доши — это три фундаментальные жизненные силы человека: вата — воздух, питта — огонь и капха — земля.

Энергетический баланс помогает справляться с плохим самочувствием, нервным напряжение и дурным расположением духа, которые появляются в жизненном цикле со сменой сезонов.

Существуют ли аюрведические принципы выбора и сочетания продуктов? Какие продукты согласно Аюрведе рекомендовано включить в рацион питания весной?

Правильно налаженное пищеварение сегодня поможет завтра избежать серьезных болезней.

Период времени с поздней осени до ранней весны — избыток энергии Капхи (сочетание элементов земли и воды). Энергетический дисбаланс провоцирует сонливость, апатию, депрессию, проблемы пищеварения и набор веса.

Ощущение легкости добавит включение в рацион разогревающих, улучшающих пищеварение специй (имбирь, корица, чеснок, перец и т.п.).

Ранней весной лучше придерживаться легкого, овощного меню. Употребляйте термически обработанную горячую пищу — сырая, холодная пища будет тяжела для переваривания.

Перестраивать организм после зимы лучше постепенно: сохраняйте легкое чувство сытости, которое не будет утяжелять «землю», а со специями еще и высушит лишнюю «воду».

Позднее, когда станет больше солнца и тепла, наступает период Питты. Время переходить на свежие, сырые овощи, салаты, охлаждающую пищу и напитки. Разогревающие специи заменяются на мягкие и охлаждающие (мята, кардамон, куркума, фенхель, кориандр, кинза, кумин).

С чего начать аюрведическую терапию?

Весна — повод просыпаться раньше. Согласно Аюрведе подъем с 5 до 6 утра, чтобы чувствовать себя бодрым в течение дня. Первый прием пищи с 6 до 7.

Не любите вставать рано — просыпайтесь позднее и начинайте завтрак во второй прием пищи: с 9 до 10.

Рацион с утра — предпочтительно, злаковые. До 12 позвольте себе что-то сладкое (сухофрукты или raw-батончик). Обед до 12 избавит от послеобеденной сонливости. Остальные приемы пищи выбирайте легкие, малокалорийные. После 18:00 старайтесь воздерживаться от пищи, заменяя еду теплыми напитками или водой — со временем улучшится пищеварение и сон.

Аюрведический образ жизни не имеет ограничений по полу и возрасту. Рекомендация одна — включать практику подконтрольно, озвучив наставнику «слабые места» собственного организма.

Если в вашем окружении нет наставника, и вы сами не обладаете достаточными знаниями, избегайте крайностей. Меняйте образ жизни постепенно, слушая собственное тело. При появлении вялости, усталости, сонливости — общего недомогания организма, остановитесь!

Работа над собой — сложная задача. Однако, решившись — дерзайте! Правильные и здоровые привычки станут началом нового успешного старта, такого долгожданного этой весной!

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С весенним солнцем организм радостно выдыхает со словами: «Ура, пережили зимнюю спячку, и тяжелые ужины. Впереди лето, легкость бытия и желудка.»

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