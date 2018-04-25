Капсулы смерти: Оренбуржцев предупреждают об опасности жиросжигателя

Европейском союзе зафиксировали восемь смертельных случаев после употребления «Жиросжигателя DNP». Об этом сообщает Генпрокуратура РФ и Роспотребнадзор.

В основе состава продукта — химическое вещество динитрофенол. ДНФ — это настоящий яд, который нельзя употреблять в пищу. Его используют при производстве красителей для пропитки дерева и тканей. В числе побочных эффектов этого вещества потеря веса, нарушения сна, вялость, потливость и повышение температуры.

Продавцы продолжают предлагать приобрести опасный жиросжигатель в интернете, нарушая законодательство. Они уверяют отчаянно пытающихся похудеть людей, что препарат абсолютно безопасен.

Отметим, что «Жиросжигатель DNP» в Российской Федерации запрещен к обороту как пищевой продукт. Также он не зарегистрирован в качестве специализированного питания для спортсменов, лекарственного средства, биологически активной или пищевой добавки.