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Капсулы смерти: Оренбуржцев предупреждают об опасности жиросжигателя
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Капсулы смерти: Оренбуржцев предупреждают об опасности жиросжигателя 

ProOren 50 минут назад
Фото: ProOren
В Европейском союзе зафиксировали восемь смертельных случаев после употребления «Жиросжигателя DNP». Об этом сообщает Генпрокуратура РФ и Роспотребнадзор.
В основе состава продукта — химическое вещество динитрофенол. ДНФ — это настоящий яд, который нельзя употреблять в пищу. Его используют при производстве красителей для пропитки дерева и тканей. В числе побочных эффектов этого вещества потеря веса, нарушения сна, вялость, потливость и повышение температуры.
Продавцы продолжают предлагать приобрести опасный жиросжигатель в интернете, нарушая законодательство. Они уверяют отчаянно пытающихся похудеть людей, что препарат абсолютно безопасен.
Отметим, что «Жиросжигатель DNP» в Российской Федерации запрещен к обороту как пищевой продукт. Также он не зарегистрирован в качестве специализированного питания для спортсменов, лекарственного средства, биологически активной или пищевой добавки.
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