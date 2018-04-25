Открытие в стакане: уникальные свойства водорода и водородной воды

Сегодня, в век технологий, нам кажется, что все самые революционные открытия сделаны. Однако каждый день самые пытливые умы опровергают это ошибочное мнение. При этом зачастую основой для исследований становится, казалось бы, наиболее изученный материал. Все попросту думают: «Да что здесь может быть нового?». В итоге результаты превосходят все ожидания. Я открыла для себя свойства молекулярного водорода, когда искала лекарство, которое помогло бы моей бабушке вылечиться от сахарного диабета. Наша ошибка была в том, что мы зарывались в сложнейшие схемы, пробовали новейшие методики, хотя ответ был прост, как стакан воды. Только в этом случае — водородной воды.

Хотелось бы мне сказать, что исследования полезных свойств водорода и, как следствие, водородной воды насчитывают десятки лет, но нет. Они начали проводиться относительно недавно. Знаете, почему? Водород — самая маленькая молекула в мире, самая простая, но обладает необыкновенно полезными свойствами. Ученые часто упускают из виду те аспекты, которые считают изученными «вдоль и поперек», однако находятся те, которые делают открытия там, где, казалось бы, сенсации не получится. Таким стал японский ученый Сигео Ота, он первым рассказал миру о пользе водородной воды в 2007 году. О том, что с помощью нее можно продлить молодость и здоровье, только предстояло узнать.

Молекулярный водород является еще и транспортом для всех полезных веществ, к тому же усиливает их действие.

Водородную воду не зря называют источником долголетия, потому что «родом» она из Японии, а жители Страны восходящего солнца как раз первые не только по технологиям, но еще по уровню, качеству и продолжительности жизни.

Водородная вода повышает иммунитет, нормализует давление, выводит токсины и шлаки, повышает выносливость и снижает аллергические и воспалительные реакции. Стакан водородной воды с утра бодрит получше чашки кофе. И это не удивительно.

Самое простое, что мы можем делать для своего организма, — это поддерживать водный баланс. И с водородной водой делать это еще проще, ведь один стакан такой воды равен шести стаканам обычной. Это значит, что все обменные, восстановительные процессы проходят гораздо быстрее.

Если рассмотреть на примере спортсменов, то каждому после соревнований требуется время на реабилитацию. Да, именно так. Спорт высших достижений серьезно изнашивает организм. Один олимпийский рекорд — полгода реабилитации. Только с водородной водой этот срок можно сократить почти вдвое.

Видя такой положительный результат, который молекулярный водород оказывает на организм человека, многие ученые начали дальше экспериментировать. Они выяснили, что с водородной водой можно более эффективно лечить людей от ряда заболеваний.

При сахарном диабете улучшается обмен липидов и глюкозы.

У пациентов с ревматоидным артритом уменьшается оксидативный стресс.

Водородная вода помогает восстанавливаться пациентам, которые проходят химиотерапию и облучение, снижается пагубное влияние препаратов, не влияя на их эффективность.

Водородная вода ускоряет метаболизм и освобождает от шлаков, а значит, и лишние килограммы уходят охотнее.

Прекрасно снимает аллергические реакции, если в сезон «цветения» у вас невозможно чешутся глаза или есть иные признаки, можно просто регулярно умываться водородной водой и симптомы пройдут.

Врачи даже увидели положительный эффект от глазных капель на основе молекулярного водорода. В таком сочетании сетчатка эффективно защищена от ишемических реперфузионных повреждений.

Все перечисленное — лишь малая часть того, как самая простая вещь на планете Земля изменила нашу жизнь к лучшему. Какие двери это откроет перед учеными в будущем — только предстоит узнать. Хотя пришлось столкнуться со скептиками, которые по-прежнему верят в истину пыльных учебников и отказываются смотреть в будущее.

Мифы и легенды:

— Водород уже есть в обычной воде.

Именно, но он входит в состав молекулы воды H2O, и это уже связанный атом. А молекулярный водород, которым обогащают воду, — самостоятельно вещество. Он является мощнейшим антиоксидантом. В обычном состоянии вода — это лишь вода, а водородная вода обладает лечебными свойствами

— Водородную воду придумали ученые.

Это не так, потому что есть известные целебные источники, где высока концентрация молекулярного водорода.

— Водород не растворяется в воде.

Плохо растворяется при атмосферном давлении до 1,6 ppm. В аппаратах по обогащению воды водородом происходит двойное обогащение — водород присутствует в воде в растворенном и газообразном виде.

На страже красоты

Молекулярный водород сегодня активно применяться в косметологии. Высокая проходимость в глубокие слои кожи сделала возможным осуществлять высококлассные уходы без применения болезненных и инвазивных процедур. Гиалуроновая кислота, например, обладает большой молекулой и без уколов проникнуть в глубокие слои кожи она не может, она попросту застревает на поверхности. С молекулярным водородом подход к подобным процедурам изменился. Те уходы, после которых просто необходим был период реабилитации, означали: вы не можете пойти к косметологу и через пару часов блистать на торжественном вечере. Зато абсолютно безболезненные и гипоаллергенные процедуры на основе молекулярного водорода позволяют подготовится к самому важному событию, и ничто не помешает быть на высоте. Более того, все полезные вещества продолжают действовать на протяжении двух недель.

Можно сказать, что молекулярный водород — прямое доказательство пословицы «мал, да удал». Главное, что следить за своим здоровьем с помощью молекулярного водорода гораздо проще. Не нужно пускаться на поиски Святого Грааля, когда настоящий источник молодости так близко.