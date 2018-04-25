Что нужно знать о минеральной косметике

Согласно опросам исследователей Environmental Working Group, в среднем женщина использует около 12 бьюти-продуктов, содержащих в сумме 168 химических веществ, которые могут причинять вред здоровью. Это, конечно, не радиевые отбеливающие полоски, но все же сочетание такого количества вредных материалов легко может провоцировать рак и другие заболевания. Все больше потребителей углубляются в понимание того, из чего производятся их любимые средства для красоты, так что спрос на безопасную косметику увеличивается, и теперь на рынок выходят минеральные продукты, которые гораздо безопаснее традиционных средств.

Преимущества

Минеральная косметика производится из таких веществ, как слюда, цинк и оксид титана, которые измельчаются до мельчайших частиц и перемешиваются с пигментами. Что действительно отличает подобные средства — то, что они никак не вредят коже. В минеральной косметике нет никаких масел, воска, талька, консервантов, синтетических отдушек или других вредных веществ. Кроме того, продукты на основе минералов не стимулируют рост бактерий и показывают отличную стойкость. Беспокоишься о том, что обычный макияж имеет обыкновение размазываться и таять, особенно во влажную погоду? Минеральные бьюти-средства высокоустойчивы к любым климатическим условиям.

Кому подходит

По сути своей минеральная косметика идеально подходит для тех, у кого слишком чувствительная кожа. Она не забивает поры, что не приводит к возникновению акне, а также не препятствует дыханию кожи. Производители подобных продуктов часто утверждают, что минеральный мэйк-ап создает ощущение безупречной кожи без лишних усилий. С учетом того, что минеральные продукты содержат в своем составе диоксид титана и оксид цинка, которые также содержатся в солнцезащитном креме, эти ингредиенты могут предложить тебе защиту от солнца и преждевременного старения кожи.

Формы

Минеральная косметика радует своим разнообразием и сейчас присутствует практически во всех классических областях косметики. Пудры, тональные основы, увлажняющие крема, тени — все легко можно найти на сайтах известных производителей. Чего точно не найти в этой сфере — широких цветовых палеток, ведь производство ограничено теми пигментами, которые можно встретить в природе.

Как наносить

Первое, чему нужно научиться при использовании минеральной косметики, — умеренность. Тебе понадобится гораздо меньше средства, чтобы накраситься, в отличие от традиционных продуктов, и любая баночка минеральной пудры будет расходоваться в три раза медленнее, чем твоя обычная пудра. Для начала наноси увлажняющий крем, подходящий для твоего типа кожи. В отличие от жидких тональных кремов, минеральные средства нельзя смешивать вместе с увлажняющими средствами, потому что на коже должна оставаться тонкая пленка, отделяющая минералы от глубокого проникновения. Затем используй минеральную тональную основу и наноси ее с помощью кисти «кабуки» — кисточки из натурального ворса для равномерного нанесения рассыпчатой пудры. Если твоя кожа склонна к сухости, можешь закрепить макияж специальным увлажняющим финиш-спреем.

Как выбирать

Если собираешься перейти на минеральную косметику, начинай подбор средств с тональной основы. Затем, когда будешь уверена в продукте, расширяй свою коллекцию румянами и тенями. Ищи продукты, которые содержат только ключевые ингредиенты: слюду, оксид железа, оксид цинка, диоксид титана и пигменты. Если ты видишь тальк, магний или отдушки — скорее всего, производитель экономит на ингредиентах. Настоящие минеральные продукты также должны быть сертифицированы и иметь отметку «cruelty-free», что означает отсутствие тестов на животных. Обрати внимание на марки Revlon и Clarins, которые давно используют эту технологию и ежегодно радуют новыми разработками, либо выбирай бренды, которые работают исключительно с минеральными продуктами — Bare Minerals, Everyday Minerals. Также отличные средства с румянами и тенями можно найти в линейках Mac и L’Oreal, но в отличие от других коллекций этих компаний, не жди разнообразия оттенков.