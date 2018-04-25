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Мощные старики, установившие рекорды
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Мощные старики, установившие рекорды 

Рамблер 2 часа назад
Кого-то годы заметно старят, другим же удаётся со временем только молодеть. Многие пожилые люди, перейдя определённый возрастной порог, словно возвращаются в юность: осваивают экстремальные увлечения, начинают заниматься спортом или танцами, становятся актёрами или певцами. Такие бабушки и дедушки дадут фору не только детям, но и внукам! Представляем вам людей, которые забыли, что написано в их паспорте.
1. Джоанна Каас, родившаяся в 1925 году, всю жизнь связана со спортом. В 86 лет она стала рекордсменкой Книги рекордов Гиннеса как самая пожилая спортсменка-гимнастка.
2. Юитиро Миура появился на свет в 1932 году. Когда ему исполнилось 80, он отправился покорять Эверест и установил рекорд, став самым пожилым спортсменом-альпинистом на Земле.
3. Хасинто Бонилья 1939 года рождения. Самый возрастной участник состязаний про кросс-фиту. 78-летний мужчина не пропускает ни одного соревнования, хотя за последние годы ему пришлось пройти курсы химиотерапии из-за онкологического заболевания.
4. Робер Маршан родился в 1911 году. В 105 лет был внесён в Книгу рекордов как самый пожилой спортсмен-велосипедист: за 1 час он проехал по треку 22 километра.
5. Тао Порчон-Линч, появившаяся в 1918 году. 99-летняя женщина преподает йогу в разных странах, перемещаясь между Старым и Новым Светом. В 93 года Тао признали самым пожилым инструктором по йоге и отметили этот факт в Книге Гиннеса.
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