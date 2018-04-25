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15-минутный сон: действительно ли он полезен
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15-минутный сон: действительно ли он полезен 

Умная 1 час назад
Результаты недавних исследований ученых из Германии показали, что 15-минутный сон может принести больше пользы, чем отдых на протяжении двух и даже трех часов. Оказывается, многие полезные свойства сна проявляются именно на начальных стадиях, поэтому небольшого промежутка времени достаточно для активизации деятельности ЦНС. Но это «крайние меры», поскольку отдыхать должен не только мозг, а и весь организм целиком.
Сон в несколько фаз  Некоторые люди могут спать несколько раз в сутки, при этом время бодрствования значительно преобладает над отведенным для сна. Никола Тесла предпочитал ночной сон на протяжении 2 часов и 20-минутный дневной. Представители племени Пираха считают длительный сон вредным для здоровья, поэтому спят на протяжении коротких промежутков времени. Сон Леонардо да Винчи длился от 15 до 20 минут, а периоды его бодрствования составляли не более 4 часов.
Приведенные выше примеры характеризуют полифазный вид сна, для которого отводятся определенные промежутки времени на протяжении 24 часов. Этот метод позволяет увеличить время продуктивности, однако имеет и некоторые недостатки.
Преимущества сна в 15 минут
Данная техника позволяет дать необходимы отдых основным системам организма, повысить продуктивность за короткий промежуток времени. Она способствует отдыху головного мозга, аккумулированию энергии, необходимой для работоспособности различных органов. Некоторые ученые считают, что 15 минут дневного сна эквивалентны целому часу ночного отдыха.
Недостатки
Исследования американских ученых показали, что сон в несколько фаз следует практиковать на протяжении не более 5 месяцев, так как возможно негативное влияние на организм. Поскольку длительных исследований не проводилось, данные о возможном вреде при использовании методики более 1 года отсутствуют.
Еще один недостаток — период адаптации к новому режиму (от 7 до 10 дней), во время которого продуктивность может значительно снизиться. Кроме этого частота употребления пищи, а также порции увеличатся.
Рекомендации
Людям, выбравшим для себя полифазный сон, рекомендуют отказаться от употребления спиртных напитков. Также следует сократить прием кофе, чая и прочих кофеиносодержащих напитков. В период адаптации следует воздержаться от вождения.
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