Адепт правильного питания Наташа Давыдова — о принципах здорового рациона: «Придется начать готовить»

Завтрак в школе Новикова открыла ярая последовательница сбалансированного питания и по совместительству популярный блогер Наташа Давыдова. Девушка рассказала, что каждый день все стоят перед важным выбором, каким «топливом» мы заправляем себя. Ведь одно может зашлаковывать организм, а другое помочь цвести: «Существуют обязательные и незаменимые компоненты питания — макронутриенты (белки, жиры, углеводы), от количества и качества которых напрямую зависит сохранность здоровья, продолжительность и уровень жизни», — говорит Наташа.

— добавила Давыдова.

При этом девушка отметила, что готовить вкусно и при этом полезно может каждый. Например, сделать смузи, который богат полезными веществами, под силу абсолютно всем.

— поделилась способом приготовления здорового перекуса Наташа.

После выступления в неформальной обстановке Давыдова рассказала о развитии современной медицины, а также дала совет приглядеться к книгам, рассказывающим о влиянии здоровой пищи на организм. Ее литературные фавориты — книга Джозефа Маркела «Клетка на диете», Марка Хаймана «Сахарная ловушка» и Дэвида Перлмуттера «Кишечник и мозг».

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Фото: пресс-служба