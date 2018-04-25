10 мифов о гормонах, которые пора забыть

Виноват ли гормональный сбой в полноте, существуют ли «плохие» гормоны и как оральные контрацептивы влияют на женскую внешность? Эндокринолог Константин Овсянников (@sensavi.ru) развеял самые распространенные мифы о гормонах.

Миф №1: Полнеют только от гормонального сбоя.

Это не так — основными причинами лишнего веса все же становятся избыток калорий и недостаточно активный образ жизни. К тому же большое значение имеют наследственные факторы — если мама, папа, дедушки или бабушки полные, с абдоминальным ожирением или сахарным диабетом, который свидетельствует о наличии метаболических поломок. Но, действительно, гормональный сбой тоже может быть причиной полноты — и здесь достаточно широкий круг проблем, связанных со стероидными гормонами, инсулином, гормонами щитовидной железы или надпочечников.

Прежде чем начинать работу с пациентом, у которого есть ожирение, необходимо пройти полное комплексное обследование для выявления этих причин, поскольку в этом случае простая диета и физические упражнения могут быть малоэффективными.

Миф №2: Есть плохие и хорошие гормоны.

Не существует таких названий как «плохие» и «хорошие» гормоны. Все они, если находятся в физиологических нормальных концентрациях в крови, осуществляют свою деятельность, и нельзя какой-то гормон считать лишним или ненужным. Однако в определенных ситуациях при заболеваниях возможно повышение или снижение ряда гормонов.

Например, инсулин — гормон, жизненно важный для нас, так как он осуществляет внутриклеточный транспорт глюкозы при нормальных концентрациях.

В случае если есть метаболические поломки (например, инсулинорезистентность), концентрация гормона повышается, и это приводит к серьезным последствиям: ожирению, повышению артериального давления, увеличению риска иметь инфаркт или инсульт, к поломке белкового обмена, увеличению количества мочевой кислоты, отложению камней в почках. В нормальной же концентрации инсулин работает адекватно.

Или, например, тиреоидные гормоны в нормальной концентрации регулируют скорость горения глюкозы, обеспечивают клетки энергией для их функционирования, а в низких концентрациях возникает гипотиреоз — отсюда и отеки, и повышение массы тела, и замедление биения сердца.

Миф №3: Гормональные препараты можно принимать без назначения врача.

Тут все просто — нельзя принимать без назначения врача любые гормональные препараты, поскольку это вторжение в функционирование вашего организма, и никто не сможет ответить за последствия. Назначение гормонов всегда должно быть обосновано с точки зрения той патологии, которая есть, и всегда должно проводиться под контролем врача — именно он подбирает дозы индивидуально. Это довольно сложный процесс, поэтому я никому не рекомендовал бы заниматься подобным самостоятельно.

Миф №4: На гормональных препаратах можно быстро похудеть.

«Гормональных» препаратов для похудения не существует. Но бывают лекарства, которые в качестве активного вещества имеют субстанцию в виде гормона, выделяющегося желудочным трактом. Он повышается после еды и участвует в регуляции чувства насыщения. В любом случае, для быстрого сбрасывания веса его могут использовать далеко не все.

Существует и заместительно-гормональная терапия для женщин в менопаузальном периоде — действительно, из-за снижения женских половых гормонов может развиваться ожирение и формирование ряда других неприятных ситуаций, связанных с дефицитом эстрогена и прогестерона.

Миф №5: Весной уровень половых гормонов повышается.

Весна и половые гормоны — вещи очень индивидуальные. Можно сказать, что незначительное повышение половых гормонов может наблюдаться в этот весенний период у относительно молодых пациентов.

Однако нет никаких доказательств, что сезонные колебания влияют на гормоны, поэтому я аккуратно допускаю, что это маловероятно.

На действие гормонов влияет не столько их абсолютная концентрация содержания в крови, сколько такие факторы как чувствительность индивидуальных рецепторов к этим гормонам. Чем более чувствительны рецепторы, которые располагаются в тканях, тем выше их биологическое действие и эффект, несмотря на то, что в крови их слишком много.

Миф №6: От оральных контрацептивов у женщин могут начать расти волосы над верхней губой.

Нет, это тоже миф. Наоборот, женские половые гормоны работают всегда на благо внешности: влияют на женственность форм, голос, волосы и так далее. А вот при снижении уровня женских половых гормонов или при дисбалансе между тестостероном и эстрогенами, мы можем наблюдать признаки вирилизации — то есть, омужествление внешности.

Еще один фактор, о котором я уже говорил, это высокая чувствительность периферических рецепторов — например, тех, что располагаются в волосяных фолликулах и луковицах. Это может привести к тому, что даже нормальный уровень тестостерона будет заставлять эту луковицу пробуждаться, и мы действительно будем видеть рост волос в мужских зонах без изменения уровня концентрации тестостерона. Но еще раз повторяю, что от оральных контрацептивов у женщин не могут начать расти усы.

Миф №7: У женщин нет мужских половых гормонов.

У женщин есть мужские половые гормоны — они частично выделяются яичниками, а затем в жировой ткани происходит множественная трансформация одних гормонов в другие. Собственно, это может происходить и у мужчин — это очень сложный процесс.

Мужские половые гормоны у женщин отвечают за большое количество очень важных вещей — например, за поведение и лидерские качества женщины.

Это гормон-побудитель на действия, и это очень важно для современной женщины, тем более в эпоху эмансипации. Это гормон лидер, гормон риска, гормон авантюры, аферы. Конечно же, чем выше и устойчивее в определенных рамках уровень мужского гормона, тем активнее чувствует себя женщина.

Миф №8: Благодаря прогестерону лишний вес уходит.

Нет, это неправда. Более того, теоретически он даже должен повышаться. Но если речь идет о терапии прогестероном, то их подбирают в такой концентрации, при которой они не влияют на вес тела. Гормоны второй половины беременности подготавливают женщину к вынашиванию ребенка, и, соответственно, для беременности нужна хорошая энергия. А энергия — это запасы жира, самый компактный биологический вариант хранения.

Теоретически прогестерон должен влиять на повышение массы тела, но если его уровень находится в пределах нормы, то это не оказывает никакого влияния на вес.

Миф №9: Гормональная терапия не нужна молодым.

Гормональная терапия — это терапия оральными контрацептивами у женщин, и надобность ее проведения определяется индивидуально. На это влияет большое количество показаний, в том числе и гормональный сбой, а случится он может в любом возрасте. Поэтому подобная терапия нужна молодым по показаниям. А примеров гормонального сбоя в любом возрасте масса — взять хотя бы проблему бесплодия. Она, к сожалению, остается самой распространенной в современном мире.

Миф №10: Нет смысла сдавать анализы на уровень гормонов.

Смысла сдавать анализы на уровень гормонов нет, но не потому, что он постоянно меняется, а потому что любое обследование, в том числе и лабораторное, должно быть по показанию врача. Я каждый день сталкиваюсь с ситуациями, когда приходят женщины, приносят огромные листы совершенно ненужных анализов (часть которых горит красным, потому что не попадает в пределы нормы) и просят с дрожью в голосе объяснить, что происходит.

Дорогие и уважаемые женщины, каждый гормон внутри своей нормы имеет массу значений, которые нужны именно вам, поэтому референтные значения — это не нормы. Во-вторых, лабораторное обследование учитывает ваши жалобы, индивидуальные особенности и, наконец, причину, по которой вы пришли. Нельзя все сдать от А до Я и выявить все болезни, которые у вас есть или быть уверенными, что их нет. Например, некоторые сдают анализы на онкомаркеры. Если они отрицательные — это не значит, что нет рака. И положительные не всегда значат, что рак есть. Поберегите деньги и не ведитесь на акции сдать анализы за небольшую сумму. Просто идите к доктору и обсудите, что вас беспокоит.

Уровень гормонов действительно постоянно меняется: и с возрастом, и в течение дня. Более того, они довольно сильно колеблются в течение нескольких часов. Поэтому врач и назначает вам сдать на эстроген на пятый и седьмой день цикла, прогестерон — во второй фазе цикла, на 21-ый день. Гормоны щитовидной железы мы смотрим утром, и только утром.