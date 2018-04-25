В преддверии лета московские дерматологи дали советы по уходу за кожей ног

Накануне летнего сезона московские врачи-дерматологи рассказали, как ухаживать за кожей ног и ногтей и поддерживать их здоровье, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

«Старайтесь летом носить открытую обувь из натуральных материалов. В случае прохладной погоды носите соответствующую обувь: ноги должны быть сухими и теплыми», — отмечают специалисты.

Врачи также советуют укреплять иммунитет, ведь если иммунитет снижен, то заразиться заболеваниями кожи и ногтей можно в любом общественном месте, в том числе в транспорте.

Менять носки следует один-два раза в день. Не следует носить одну и ту же обувь ежедневно, ее необходимо проветривать и дезинфицировать с использованием специальных ультрафиолетовых приборов.

«Соблюдайте ежедневную гигиену, тщательно вытирайте кожу стоп, используйте только личное полотенце. Регулярно проводите самостоятельный осмотр кожи, особое внимание уделяя складкам кожи между пальцами», — добавляют дерматологи.

Для улучшения кровообращения и поддержания тонуса кожи нужно регулярно заниматься гимнастикой для стоп, например, собирать пальцами ног мелкие предметы с пола, катать стопой бутылку с водой, ходить на внутреннем и внешнем крае стопы. Полезно выполнять простые упражнения: потянуться вверх на носочках, затем перенести вес тела на пятки, вытягивая напряженные носки вверх.

Пожилым, спортсменам, людям, страдающим сахарным диабетом необходимо дополнительно пользоваться противогрибковым кремом в целях профилактики. Если один из членов семьи страдает микозом, то остальным домочадцам следует носить носки или домашнюю обувь, стирать белье придется при температуре выше 60 градусов.

В бассейне, бане, сауне, гостиничном номере ходить босиком медики не рекомендуют. В квартире они советуют регулярно проводить уборку ковров, мягкой мебели, а также влажную уборку.