Ещё
В преддверии лета московские дерматологи дали советы по уходу за кожей ног
Далее:
Читайте также:
Ещё

В преддверии лета московские дерматологи дали советы по уходу за кожей ног 

РИАМО 43 минуты назад
Накануне летнего сезона московские врачи-дерматологи рассказали, как ухаживать за кожей ног и ногтей и поддерживать их здоровье, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента здравоохранения.
«Старайтесь летом носить открытую обувь из натуральных материалов. В случае прохладной погоды носите соответствующую обувь: ноги должны быть сухими и теплыми», — отмечают специалисты.
Врачи также советуют укреплять иммунитет, ведь если иммунитет снижен, то заразиться заболеваниями кожи и ногтей можно в любом общественном месте, в том числе в транспорте.
Менять носки следует один-два раза в день. Не следует носить одну и ту же обувь ежедневно, ее необходимо проветривать и дезинфицировать с использованием специальных ультрафиолетовых приборов.
«Соблюдайте ежедневную гигиену, тщательно вытирайте кожу стоп, используйте только личное полотенце. Регулярно проводите самостоятельный осмотр кожи, особое внимание уделяя складкам кожи между пальцами», — добавляют дерматологи.
Для улучшения кровообращения и поддержания тонуса кожи нужно регулярно заниматься гимнастикой для стоп, например, собирать пальцами ног мелкие предметы с пола, катать стопой бутылку с водой, ходить на внутреннем и внешнем крае стопы. Полезно выполнять простые упражнения: потянуться вверх на носочках, затем перенести вес тела на пятки, вытягивая напряженные носки вверх.
Пожилым, спортсменам, людям, страдающим сахарным диабетом необходимо дополнительно пользоваться противогрибковым кремом в целях профилактики. Если один из членов семьи страдает микозом, то остальным домочадцам следует носить носки или домашнюю обувь, стирать белье придется при температуре выше 60 градусов.
В бассейне, бане, сауне, гостиничном номере ходить босиком медики не рекомендуют. В квартире они советуют регулярно проводить уборку ковров, мягкой мебели, а также влажную уборку.
РИАМО: последние новости
Около 1,5 тысяч москвичей проверили здоровье кожи и ногтей на весенней акции «Мы заключили брачный контракт ради прикола» Жители Подмосковья получат в подарок ювелирные украшения за оплаченные ЖКУ
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девочке пришлось 10 лет притворяться мальчиком4
Скарлетт Йоханссон показала обвисшую грудь14
9 признаков нищеты, которые выдают вас с головой273
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему3
Мэрайя Кэри шокировала новой фигурой и стилем
Видео
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды Шоу-бизнес
04:48
Мощные старики, установившие рекорды
Здоровье
11:21
Дети, которые родились с уникальными особенностями
Дети
08:50
Лайфхаки для школьников, которые действительно работают
Дети
01:00
Семья Полины Гагариной борется с вирусом
Звёзды
05:22
Как выглядят идеальные девушки в разных странах
Красота
01:01
Орлова показала архивное фото с Жанной Фриске
Звёзды Шоу-бизнес
01:22
Скарлетт Йоханссон показала обвисшую грудь
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение