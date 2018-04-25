Как долго ждать результатов тренировки?

Скорее всего, когда ты принял решение пойти в тренажерный зал, то рассчитывал уже в скором времени увидеть в отражении мускулистого парня с объемными плечами, рельефной грудью и сильными руками. Но в фитнесе получить мгновенный результат довольно сложно, и зачастую требуется терпение, чтобы достичь необходимого результата. Сколько именно нужно времени, прежде чем ты начнешь замечать плоды своего труда, зависит от многих факторов. Мы готовы тебе рассказать лишь о нескольких важных составляющих правильной фитнес-программы.

Продолжительность и частота тренировок

Одним из ключевых факторов продуктивности занятий в зале является периодичность и длительность тренировок. Новички иногда поддаются соблазну заниматься каждый день и проводить в зале много времени, ошибочно полагая, что это ускорит процесс набора мышечной массы. В фитнесе не действует принцип «чем больше, тем лучше». Здесь важны баланс и системность. Длительность тренировки должна составлять примерно 60 минут. При более длительных занятиях уровень тестостерона начинает выравниваться, и эффективность упражнений падает. Не стоит также перебарщивать с частотой посещения зала. Перерыв между тренировками позволяет организму восстановиться после предыдущего занятия и адаптироваться к следующему. 3-4 тренировок в неделю вполне достаточно, чтобы добиться поставленных целей и не перегружать свой организм.

Тип тренировки

Чтобы результат твоих тренировок был заметен, ты должен убедиться, что выполняешь именно те упражнения, которые соответствуют поставленным целям. Если твоя цель — сбросить лишний вес, то стоит больше уделять внимание кардио-упражнениям: например таким, как бег или велосипед. Это будет поддерживать высокий сердечный ритм на протяжении всей тренировки, что способствует быстрому сжиганию калорий. Если же ты пришел в тренажерный зал, чтобы увеличить мышечную массу, то твоя тренировка должна быть ориентирована на упражнения с тяжелым весом. Для достижения обеих указанных целей комбинируй тренировки, чередуя их каждые несколько недель. Узнай 5 простых упражнений для хорошей формы

Чередование интенсивности тренировок

Если ты будешь выкладываться на каждой тренировке на 100%, то не только рискуешь заработать травму, но и помешаешь своему телу адаптироваться под нужные требования. Организму нужен физический стимул — для этого необходимо давать ему легкую разгрузку. Чередуй интенсивность: после длительной тренировки с невысокой нагрузкой следующую сделай короче по времени, но увеличь интенсивность упражнений. Давая разные физические нагрузки на тело, ты не перегружаешь организм, а даешь возможность приспособиться к новым нагрузкам и распределяешь работу между всеми базовыми элементами.

Правильное питание

Чтобы улучшить результат работы в зале, ты должен придерживаться режима, даже когда покидаешь его стены. Особенно это касается твоего рациона. Приучи себя есть и пить то, что полезно для тебя и соответствует твоим фитнес-целям. Хоть снижение потребления калорийной пищи и способствует потери веса, не стоит забывать, что дефицит калорий может повлечь за собой удержание жира и привести к противоположному эффекту. Поэтому стоит учитывать особенности каждого потребляемого продукта и его влияние на твой организм. И важно помнить, что при тренировках с высокой интенсивностью в твоем рационе должно быть как можно больше белковой пищи. 5 вещей, которые нельзя делать до и после тренировки

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