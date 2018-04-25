7 невинных привычек, влияющих на гормоны

Гормоны, вырабатываемые эндокринной системой, являются химическими гонцами, помогающими контролировать большинство основных функций в организме. Они настолько важны, что гормональные дисбалансы могут влиять на твое настроение, эмоции, способность воспринимать информацию, могут вызывать акне, мигрени и приводить к проблемам с пищеварением. При этом существует несколько внешне безобидных привычек, которые могут испортить все твои попытки вести здоровый образ жизни.

1. Обезжиренная еда Если ты покупаешь исключительно обезжиренные продукты, ты лишаешь себя необходимых жиров, холестерола и жирорастворимых продуктов, которые необходимы для нормального функционирования гормональной системы. Переработанные продукты могут содержать дополнительные стабилизаторы вкуса, которые токсичны для твоего тела, а в йогурты производители часто добавляют специальные подсластители, что никак не может сказаться на организме хорошо. Чтобы сбалансировать свой вес, убедись, что получаешь достаточно полезных жиров, например, из рыбы, молочных продуктов, орехов и авокадо.

2. Кофе после 3-х часов дня Выпить кружечку кофе после обеда — заманчиво, но так поступать не стоит. Кофеин в послеобеденное время стимулирует выработку кортизола, а гормон стресса может вызывать у тебя тревожность и приводить к бессоннице. Выпивай свою кружку с утра или совсем отказывайся от кофе — это будет гораздо полезнее для твоего тела.

3. Недосыпание

Спать достаточное количество сна очень важно для организма независимо от того, насколько хорошо ты все равно можешь функционировать. Нехватка сна повышает уровень кортизола в крови, а также концентрацию сахара. Если ты проводишь несколько ночей в месяц без сна, скорее всего, твой кортизол начнет зашкаливать. Хорошая новость в том, что после того, как ты выровняешь свой график, уровни кортизола вернутся к нормальному значению.

4. Дезинфекторы для рук Хоть и кажется, что антисептик — лучшее спасение от инфекций, которые можно подхватить в общественном месте, если ты начнешь злоупотреблять этим средством, ты повлияешь на состояние всего организма. Химические вещества в дезинфекторах, вроде триклозана, влияют на уровень эстрогенов, что в свою очередь изменяет тироидные гормоны. Кроме того, антисептики растворяют любые бактериальные покрытия, даже те, которые вырабатывает наш собственный организм, что усиливает раздражения и сухость рук.

5. Слишком много тренировок

Регулярные занятия полезны для твоего тела, как и выработка серотонина во время занятий. Но если переусердствовать, кортизол выйдет из под контроля и приведет к дисбалансам сахара в крови, воспалениям и повлияет на другие гормоны, отвечающие за половую функцию. Если ты не хочешь снизить свое либидо или получить бесплодие, сократи количество тренировок в неделю или постоянно меняй направление. Комбинируй кардио с йогой, не забывай об обычных прогулках и бери пример с суперзвезд, которые пробуют себя во всем: от бокса до скалолазания.

6. Отсутствие отпуска

Если ты живешь в постоянном ожидании меняющихся обстоятельств, не выключаешь свои уведомления на выходные и даже в воскресное утро проверяешь новости — ты не получаешь достаточно отдыха. Не имея привычки тратить немного времени на общение с близкими, прогулки с собакой или бессмысленное пролистывание любимых моментов в сериале, это определенно подействует на тебя негативно. Для работы стресс-реакции требуется немало витаминов и минералов, и чем больше мы тратим своего внутреннего топлива на восприятие плохих новостей, тем тяжелее телу поддерживать баланс.

7. Косметика с парабенами

Шампуни, кондиционеры, лосьоны или гели для душа с содержанием парабенов могут серьезно влиять на гормональный дисбаланс и повышать риск развития рака. В исследовании журнала Applied Technology было подтверждено, что 99% образцов молочной железы у 40 пациентов с раком имели следы от одного до пяти парабенов. Хотя ученые до сих пор не уверены, что причина именно в консервантах из косметики, все же они советуют выбирать безопасные продукты для красоты.