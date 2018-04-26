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В Южной Корее сделали 3D-принтер для печати еды
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В Южной Корее сделали 3D-принтер для печати еды 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Биоинженеры из Южной Кореи представили на выставке Experimental Biology 2018 новую технологию, которая позволяет печатать еду на 3D-принтере. Главным достоинством новой технологии ученые называют возможность контролировать скорость переваривания и всасывания питательных веществ в желудке, сообщает Inside Science.
Для создания «чернил» для пищевого принтера ученые используют метод криогенного размалывания сырья. Его идея состоит в том, чтобы получить из продуктов микрочастицы, состоящие из белков и углеводов.
После этого полученный порошок соединяют со связывающим полимерным веществом, а затем, с помощью послойной печати, создают пищевые блоки с точной формой и содержанием питательных веществ.
По словам авторов проекта, текстура напечатанной еды будет близка к реальной, потому что благодаря пористой структуры материалов ее можно будет менять. Южнокорейские ученые утверждают, что в будущем их технология может быть использована как в промышленном производстве, так и дома.
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