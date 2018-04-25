Антагонисты: за и против гормональных препаратов

Я ЗА гормональные препараты, ПОТОМУ ЧТО… Мария Селихова, врач акушер-гинеколог института репродуктивной медицины Remedi

…современные гормональные препараты, используемые в гинекологической практике — это одни из самых наиболее изученных препаратов из всех существующих. Они микродозированы, действуют «точечно», то есть только на ту проблему, для решения которой они созданы. Конечно, по результатам исследования препаратов отмечаются побочные, нежелательные эффекты, что написано в инструкциях. Для того, чтобы понимать, попадает ли женщина в группу риска по тому или иному осложнению, можно ли ей использовать гормональные препараты для решения той или иной проблемы, требуется участие эксперта — врача акушера-гинеколога с расширенной подготовкой по гинекологической эндокринологии.

…гормонотерапия, даже без участия косметолога, поможет справится с несовершенствами нашего тела. Например, состояние волос, кожи и ногтей контролируют эстрогены и андрогены. Если у молодой женщины начинают превалировать андрогены, то может появиться акне, выпадение волос и избыточный рост волос на теле.

…гормональные препараты входят в схему лечения ожирения. Несколько слов о связи лишнего веса с женскими болезнями. У женщин с избыточной массой тела возникает склонность к нарушениям овуляции (ановуляции), что особенно актуально в контексте прогрессирования синдрома поликистоза яичников. Также лишний вес может провоцировать развитие эстрогензависимых заболеваний — гиперпластических процессов эндометрия (гиперплазии, полипы), миомы матки. В современной медицинской практике на помощь приходят гормональные контрацептивы.

…научно доказано, что самая эффективная и безопасная контрацепция — это гормональная.

…ассортимент гормональных контрацептивов очень широк. Гормональную контрацепцию могут себе позволить даже кормящие мамы (да-да, созданы специальные гормональные контрацептивы, которые не влияют на малыша и здоровье самой женщины).

…каждой женщине хочется сохранить красоту как можно дольше. К моменту приближения последней менструации (менопаузы) начинают себя проявлять признаки старения организма. Ухудшается общее самочувствие, состояние кожи, волос, ногтей, появляются или усугубляются не гинекологические заболевания. Избежать менопаузы невозможно. Пока мы не используем в своем вооружении таких медикаментов. Но улучшить состояние женщины, сохранить красоту и привлекательность, качество жизни можно. Для этих целей назначается заместительная гормонотерапия или, как правильно сейчас называть данный вид терапии, менопаузальная гормонотерапия. При угасании менструальной функции эстрогенов становится мало и могут появиться внешние признаки старения организма (морщины, пигментные пятна). Скрытые (внутренние) признаки старения — дефицит кальция, который связан с «вымыванием» данного микроэлемента из костей скелета. Вследствие этого развивается остеопороз. Данное заболевание чревато переломами костей скелета, длительным срастанием костей.

…с помощью гормональных препаратов можно эффективно профилактировать онкологические процессы матки и яичников.

…гормонотерапия помогает добиться желаемой беременности. Данный вопрос касается женщин с проблемами овуляции. Речь о препаратах для стимуляции овуляции. Доктор всегда старается назначить максимально щадящую схему стимуляции овуляции, для того, чтобы минимизировать вероятные побочные эффекты и сохранить резерв яичников. Получается, что, если бы не стимуляция овуляции, многим парам не суждено было бы стать родителями.

…гормонотерапия помогает еще и сохранить беременность. Угрожающее состояние для беременности (особенно в малые сроки) возможно у любой женщины. Даже у той, кому не назначали стимуляторы овуляции и которая забеременела совершенно самостоятельно. Так вот, своевременно назначенная гормонотерапия спасает беременность.

Я против гормональных препаратов, ПОТОМУ ЧТО…

Екатерина Жуманова, руководитель Центра гинекологии, эстетической и репродуктивной медицины Клинической больницы МЕДСИ

…гормоны влияют абсолютно на все органы и функции организма. Воздействие на такую систему похоже на вмешательство в тонкий часовой механизм. Поэтому оно он не может быть грубым, бесконтрольным и самостоятельным. Понимая, что гормоны имеют огромное значение для всей гинекологической практики, невозможно быть против них в принципе. Но я категорически против приема таких серьезных препаратов без предварительного обследования и консультации врача.

…гормональные препараты имеют побочные эффекты, самые грозные из которых — тромбоэмболические осложнения. Поэтому необходимо исследование состояния свертывающей системы крови и ультразвуковое сканирование вен нижних конечностей.

…Неправильное применение гормональных препаратов может стать причиной проблем в со здоровьем, таких как нарушение либидо, появление межменструальных кровотечений, кандидоза, нарушения толерантности глюкозы, появления проблем с органами зрения и желудочно-кишечного тракта и так далее.

…гормоны могут задерживать избыток жидкости в организме и влиять на холестериновый обмен. Именно поэтому важно всегда выбирать препараты с вашим врачом, который позаботится о том, чтобы позитивных эффектов от препаратов было как можно больше, а негативных — как можно меньше.