6 секретов бодрости с утра

Секрет №1 Хорошо проветрите помещение перед сном, а лучше оставьте форточку открытой на всю ночь. При низкой температуре мозг быстрее впадает в фазу глубокого сна и дольше в ней находился. А именно это состояние больше всего влияет на то, выспимся мы или нет. Во время этой фазы выводятся токсины, восстанавливаются ресурсы и проверяется работа органов.

Секрет №2 Купите темные шторы и задергивайте их на ночь. Это поможет эффективнее вырабатываться гормону сна мелатонину. Выделяется он, когда наши глаза находятся в условиях темноты, а на свету он разрушается. Пик его выработки происходит между 23:00 и 4:00, поэтому в это время важно спать. А чтобы быстро проснуться, нужно больше яркого света, желательно солнечного.

Секрет №3 Ложитесь спать и вставайте в одно и то же время. И никаких поблажек в выходные. Так ваш мозг приучится отдыхать и восстанавливаться за определенное количество часов. Таким образом, вы сможете больше всего сделать в течение дня.

Секрет №4 Наш сон включает 4 фазы: дремота, полусон, глубокий сон и неглубокий (быстрый) сон. Легче просыпаться во время последней, так вы себя лучше будете чувствовать весь день. Чтобы ее определить, существует масса умных приложений, но можно попробовать и «дедовским» способом. Просто меняйте время будильника, так в ходе экспериментов, вы поймете, когда ваше время.

Секрет №5 Для хорошего качественного сна важна влажность в помещении. Ее оптимальный уровень — 45%, а лучше 70%. Купите увлажнитель или поставьте в спальне аквариум.

Секрет №6 Делайте зарядку. Конечно, с утра пораньше сложно даже подумать о каких-либо физических упражнениях, но они необходимы, чтобы повысить температуру тела, легче проснуться и чувствовать себя бодрее.