Потеря веса без разочарования

Избавиться от нескольких килограммов после Нового года — это классика: самая желанная цель после праздников, потому что уже недолго и до весны. Согласно статистике, об том заявили около 38% опрошенных женщин. Но также хорошо известно, что через некоторое время многие разочаровываются в достижении цели, а некоторые из-за невозможности достичь ее просто впадают в депрессию. МедикФорум собрал советы по правильной борьбе с лишним весом. Во-первых, почему это не срабатывает? Во-вторых, что надо изменить, чтобы придти к желанной цели? Надо посмотреть на похудение с другой стороны: не глупая ли это идея? Откуда это желание? Мучают боли в коленях, от которых хочется избавиться? Нет-нет появляется одышка, заставляющая остановиться и отдышаться? Или хочется выглядеть как слишком худые модели или перетренированные леди в рекламе? Да, у многих есть избыточный вес. Но диету держать не так-то просто! Разве нет? Почти все диеты связаны с отказом. А отказ означает недовольство. С другой стороны, наслаждение вкусом, еда — одна из самых прекрасных и важных вещей в жизни. Если она становится невозможной, это отражается на душевном состоянии. И не только.

Потеря веса заставляет поправиться

Соблазнительна идея потерять несколько килограммов, придерживаясь диеты. К сожалению, многие знакомятся с эффектом йо-йо. Ограничивая себя во время диеты, после нее многие начинают есть по-прежнему и опять-таки быстро набирают килограммы. Диеты с моментальным эффектом не увенчаются длительным успехом. Таким образом, диеты, похоже, не работают стабильно или не полезны для организма. Даже если есть избыточный вес, и страдает здоровье, есть лучший и более здоровый метод, чем быстрая диета.

Здоровая потеря веса: с осознанным удовольствием

Лучше, чем любая ограничительная диета, общее диетическое изменение. Не нужно менять диету, надо только возвести в правило несколько мелочей. И жизнь станет легче, и здоровье поправится. 6 шагов для здоровой жизни без потери веса: 1. Слушайте свое тело Не позволяйте диетам или диетическим тенденциям диктовать, что нужно есть. Слушайте сигналы своего тела: оно сообщит о голоде, жажде, сытости или необходимости добавления каких-то продуктов. Если друзья отказались от пшеницы, картофеля или лактозы, это не значит, что отказаться нужно всем. У каждого своя индивидуальная диета. 2. Не торопитесь Не спешите во время еды. Медленная еда не позволит пропустить сигнал о сытости, который поступает не от головы, а от желудка. Нужно дать ему время. Кстати, вкусы становятся богаче, если есть не спеша и наслаждаться едой. 3. Не позволяйте себе жить в состоянии стресса Наверняка в повседневной жизни достаточно стресса. Не позволяйте себе беспокоиться о намерениях других или страдать от того, что невозможно исправить. 4. Движение Конечно, стиль жизни не может быть здоровым без движения. Старайтесь постепенно интегрировать движение в повседневную жизнь: пользуйтесь лестницей вместо лифта или эскалатора; откажитесь от автобуса, метро, машины — отправляйтесь пешком или катайтесь на велосипеде. 5. Разноцветная еда Введите в меню как можно больше фруктов и овощей. Чем многоцветнее будут блюда, тем разнообразнее питание. 6. Пейте много! Конечно, этот совет звучит слишком часто, но ему нельзя отказать в правильности. С одной стороны, жидкость помогает работе организма, а с другой — насыщает его. Лучше всегда иметь рядом полный стакан или бутылку с водой. Кстати: если хочется что-то в жизни изменить, можно начинать прямо сейчас — и принять во внимание советы. Ранее эксперты связали похудение и слабоумие.