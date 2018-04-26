Механическая чистка: показания и пошаговая инструкция

Наиболее действенной и в то же время кардинальной процедурой очищения кожи лица является механическая чистка. Она подразумевает извлечение пробок и жира из пор вручную. А доверить ее стоит исключительно профессиональным мастерам-косметологам. Сама процедура механического очищения длится около часа, а вот восстановительный процесс может занять от несколько дней до двух недель. Именно из-за этого ее и не рекомендуют проводить перед каким-либо важным мероприятием. МедикФорум собрал советы по проведению этой процедуры.

Основные этапы процедуры

Механическая чистка лица подразумевает проведение нескольких последовательных этапов. 1. Тщательное устранение каких-либо загрязнений с поверхности кожи и демакияж. 2. Раскрытие пор с помощью специальных кремов или распаривание эпидермиса над горячим травяным настоем. Данный этап чистки более известен как вапоризация. 3. Непосредственное очищение пор с помощью специальных инструментов и вручную. Данный этап выполняется до тех пор, пока поры не начнут сужаться. 4. Наложение на очищенную поверхность специальной суживающей маски и ее снятие. 5. Пребывание в спокойном положении в течение получаса для успокоения раздраженной дермы. После процедуры некоторое время может ощущаться небольшой дискомфорт и повышенное выделение жира. А в течение 3-5 дней после механического очищения кожи ее следует время от времени протирать лосьоном, не содержащим спирта. Повторить процедуру можно через 1-2 месяца.

Показания и противопоказания для проведения механической чистки

Механическая чистка лица помогает глубоко и качественно очистить эпидермис от всякого рода загрязнений. Ее рекомендуется проводить при наличии следующих проблем с кожей: угревая сыпь, акне, комендоны, жировики, чрезмерно расширенные и закупоренные поры. Не рекомендуется использовать данный метод очищения лица при наличии дерматологических заболеваний, протекающих в острой форме, при аллергических высыпаниях и раздражениях, при экземах, герпесах и диатезе. Воздержаться от процедуры стоит на время беременности и менструации. В любом случае, планируя испробовать на себе механическое очищение лица, лучше заранее провести консультацию с практикующим дерматологом или профессиональным врачом-косметологом.

Основные преимущества и недостатки механической чистки

Основным преимуществом механической чистки лица является способность глубокого очищения и регенерации кожи. Она успешно справляется с угревой сыпью и эффективна для ухода за кожей жирного типа. В некоторых случаях данная процедура является единственно правильным решением для устранения визуальных дерматологических проблем на запущенном этапе их развития. Несмотря на свою эффективность, механическая чистка лица отличается наличием ряда неоспоримых недостатков. К основным из них относятся следующие: — довольно длительный период восстановления и регенерации кожи; — болезненность проводимой процедуры; — немалый риск повреждения кожи (рубцы, мелкие травмы). Чтобы избежать возможных негативных последствий после проведения механической чистки лица, необходимо со всей ответственностью подходить к выбору специалиста и салона, который планируете посетить. Ведь только в руках настоящего мастера, профессионала своего дела, кожа обретет желаемую бархатность и гладкость, станет здоровой не только на поверхности, но и в более глубоких слоях эпидермиса. А при регулярном проведении данной процедуры навсегда исчезнут угри, комедоны и прочие дефекты кожи.