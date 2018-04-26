Что влияет на здоровье нашей кожи: внешние и природные факторы

Говоря о здоровье нашей кожи, надо учитывать как внешние, так и внутренние факторы. МедикФорум собрал их все, чтобы понимать, что воздействует на кожу. Немногие знают, что кожа это некое зеркало, которое отображает состояние нашего здоровья в целом. Так, прыщи, угри, различного рода высыпания могут являться следствием нарушения каких-то внутренних процессов. Это может быть связано с нарушением метаболизма (обмена веществ), с нехваткой в организме определённых витаминов или химических элементов. Но, заметив на своей коже какие-то изменения, не стоит расстраиваться раньше времени. Возникшие проблемы могут быть связаны с неправильно подобранными средствами по уходу за кожей. Это может быть просто аллергическая реакция. Надо дать коже время для восстановления, поделать маски из натуральных компонентов. Если вас мучают внутренние проблемы (может функциональные нарушения органов), то стоит обратиться к соответствующему специалисту. Немаловажным фактором, влияющим на состояние кожи, является стресс. Дело в том, что наши какие-то внутренние переживания могут проявляться на физическом уровне. Из-за эмоциональной напряжённости могут появляться различные пятна, морщинки. Поэтому очень важно уметь препятствовать стрессу. Хотя это очень сложно сделать. Ведь темп современной жизни лишь усугубляет ситуацию. Но надо научиться как-то расслабляться.

Внешние факторы

Одними из них являются химические факторы. Это продукты бытовой химии, различные продукты, алкоголь, табак, лекарства. Зачастую косметика содержит в себе компоненты, опасные для кожи и способные вызвать аллергию. Такие последствия могут появиться и после использования обычных порошков, моющих средств. В основном отрицательное воздействие сказывается на коже рук. Но при стирке частицы порошка могут оседать и на коже нашего лица. Многие компании по изготовлению косметики уверяют в том, что они добавляют исключительно качественные гипоаллергенные компоненты. Но есть проблема, которая заключается в том, что некоторые недобросовестные компании занимаются подделками. И девушки часто, решив сэкономить на косметике, наносят ужасный вред своей коже. Что касается алкоголя, то он приводит к обезвоживанию организма, из-за чего кожа становится безжизненной. Потребление большого количества кофе может привести к нарушению работы сердечно-сосудистой системы. Но так как в нашем организме всё взаимосвязано, то одно нарушение вызывает другое. Это как цепная реакция.

Природные факторы

Под природными факторами подразумеваются солнце, степень влажности, ветер, низкие и высокие температуры Солнечны лучики помогают нам усвоить витамин D, нехватка которого может вызвать различные заболевания, например заболевание костей. Под воздействием ультрафиолетовых лучей в нашем организме вырабатывается меланин, благодаря которому наша кожу приобретает загорелый вид. Но, как говорят, мудрость жизни — знать во всём меру. Так солнечные лучи могут быть причиной некоторых заболеваний, в основном рака кожи. Как видите, надо помнить об этом и соблюдать равновесие, чтобы ваша кожа оставалась здоровой и свежей. Ветер. Из-за ветра наша кожа часто шелушится. Чтобы избежать этого надо пользоваться увлажняющими и питательными веществами. Низкие и высокие температуры. При низкой температуре замедляется обмен веществ. А высокая температура лишает нашу кожу влаги, что может привести к быстрому старению. Учитывайте все эти факторы, и ваша кожа будет вам благодарна. Ранее были названы причины покраснения кожи.