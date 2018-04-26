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Искусственный загар может вызывать развитие рака кожи
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Искусственный загар может вызывать развитие рака кожи 

МедикФорум 56 минут назад
Фото: МедикФорум
Причиной возникновения меланомы может стать увлечение солярием, как показало недавнее исследование. МедикФорум выяснил причины исследования. В последние десятилетия риск развития рака кожи заметно увеличился среди молодых людей до 30 лет. Одной из причин возникновения меланомы является, как считают ученые, является чрезмерное воздействие солнечного света. Недавнее исследование позволяет несколько изменить такое мнение. Изучение большого количества историй заболевания раком кожи среди молодежи показало, что не естественный загар под солнечными лучами, а слишком частое посещение солярия провоцирует развитие меланомы. В нашем веке услуги солярия предоставляется в любом спортивном учреждении, в которых проводят время молодые люди. Ученые обнаружили, что лампы для искусственного загара излучают более 95% ультрафиолета. Такое облучение способствует выделению в организме эндорфинов, которое вызывает чувство расслабленности и приятности. Человек принимает загар и совершенно не обращает внимание на риск появления ожогов на коже. В натуральном солнечном свете присутствует достаточная доля инфракрасного излучения, что дает возможность своевременно ощутить опасность повреждения кожного покрова. Авторы исследования рекомендуют избегать чрезмерного увлечения услугами солярия и не забывать использовать защитные кремы во время приема солнечных ванн, что позволяет защитить кожу от возникновения ожогов и развития злокачественных образований. Ранее было доказано, что искусственный загар может вызвать ранее появление морщин.
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