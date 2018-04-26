Эффективные средства для ежедневного ухода — какие они?

Рассказываем про кремы, которые выручат вас в любой ситуации и марку, которая по-настоящему вас удивит.

Российский бренд Repharm уже более 20 лет радует нас высоким качеством и демократичными ценами. Главная ценность марки — натуральные компоненты в составе и лечебные свойства косметических средств.

У бренда есть несколько линеек (некоторые средства подходят даже для младенцев), а многие из кремов станут вашими лучшими помощниками в ежедневном уходе.

Специальный корреспондент BeautyHack Анна Бонд протестировала несколько средств и вынесла свой вердикт.

Королевская серия

В ежедневном уходе стараюсь делать перерывы и не перегружать лицо средствами — даю коже возможность активизировать процессы самостоятельно. В такие дни пользуюсь бепантеном (который предложил мне косметолог в качестве главного ухода) вместо дневного и ночного крема. По действию средства линейки очень напомнили мне его: в составе есть Д-пантенол (тот же бепантен). Но консистенция гораздо приятнее — легкие кремы и ненавязчивый запах помогают расслабить кожу вечером и подготовить к макияжу утром. За счет богатого комплекса масел (кокосовое, ши, арганы, жожоба, эфирное масло лаванды) кожа становится увлажненной и напитанной. Пептиды активизируют выработку коллагена в коже, который отвечает за гладкость и эластичность.

Цена за дневной крем: 344 руб. Цена за ночной крем: 376 руб.

«Рефарм №4», «Рефарм №5»

Увлажняющий крем для лица «Рефарм №4» понравился легкой питательной текстурой: средство моментально впитывается и увлажняет кожу в течение всего дня (за это спасибо и гилауронату натрия). Макияж тоже отлично «лег» на крем, а чувства стянутости не было. Бонус — в течение дня кожа оставалась увлажненной (отопительный сезон еще не кончился!). Регенерирующий ночной крем понравился еще больше. Средство содержит фруктовые кислоты и комплекс витаминов A, E, C, F — настоящий «набор чемпиона» для тех, чья кожа постоянно находится в стрессе (то есть, для всех жителей мегаполиса). Использую средство уже неделю, и заметила, что цвет лица стал лучше, а кожа — более подтянутой. Утром мое лицо иногда отекает (люблю побаловать себя горячим чаем перед сном). Нанесла крем на ночь тонким слоем, не забывая про шею, и на утро на лице не было никаких припухлостей.

Цена за дневной крем: 197.65 руб. Цена за ночной крем: 271.40 руб.

Текст: Анна Бонд