Ученые: финики помогают сбросить лишний вес

Справиться с лишним весом поможет финиковая диета. Ученые поставили точку в спорах относительно целесообразности включения фиников в рацион худеющих людей. Выяснилось, что, несмотря на высокую калорийность, именно финики в конечном итоге способствуют значительному снижению веса.

Дело в том, что для насыщения организма достаточно съесть всего несколько таких плодов. Ощущение голода после такого перекуса, как правило, исчезает на несколько часов. При этом в финиках содержится сахароза, которая сразу расходуется организмом и не откладывается в виде жира.

Есть и дополнительные плюсы: растительные волокна плода очищают кишечник от токсинов и шлаков, организм избавляется от лишней воды, восстанавливается обмен веществ, ускоряется метаболизм, сообщает Vistanews.

Эти заключения ученых легли в основу системной диеты, в которой разгрузочный день устраивают именно на основе фиников. Диетологи предупреждают, что уже десяти плодов в день достаточно для восполнения недостатка полезных веществ.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, как проще всего сбросить лишний вес. Специалисты из клиники Майо (США) выяснили, что быстрее всего вернуться к идеальному весу удается тем, кто проводит на ногах как минимум шесть часов в сутки. Эксперименты показали, что в положении стоя в организме сжигается на 0,15 килокалории больше, чем сидячем положении. Другими словами, если человек четыре года своей жизни проводит на ногах не меньше озвученного времени, то он легко сможет сбросить до десяти килограммов лишнего веса.

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