Почему диеты так опасны для нашего здоровья?

Для стройности фигуры не всегда лучший выбор диета. Так как большинство считают, что это приведёт их к красоте. На самом деле подобные решения не приводят не только к красоте, но и здоровью. Если не делать упражнения, а просто сидеть на диете, то обвислая и дряблая кожа может появиться повсеместно, а упражнения помогут сделать её упругой. Диета даст результат лишь в избавлении от веса. МедикФорум выяснил, что нужно сделать, чтобы похудеть.

К чему приводят диеты?

Миф, распространенный среди населения нашей планеты в том, что диеты дают стройность. На самом деле жёсткие диеты, когда ничего нельзя есть, приводят к рыхлой коже, неприятному цвету лица и кругам под глазами. Конечно, килограммы уходят, но на смену приходят все эти неприятные вещи. Фигура может быть и идеальной, но когда время диеты заканчивается, организм начинает судорожно набирать то, что потерял за время голода. И ни для кого уже не секрет, что после подобных пыток вес может стать ещё больше, чем до начала диеты. Диеты приводят дряблости мышц и обезвоживанию. Затем вся пища, которую вы едите, переходит в жиры, так как организм оказывается в экстренном состоянии. Таким образом, и происходит набирание ушедших килограммов, только теперь ни крепких мышц, а только жир, который очень трудно согнать. Единственное, что может стать эффективным в такой ситуации, так это совмещение тренировок и правильного питания. Для этого надо найти программу для стройности фигуры, и вместе с этим пересмотреть свои привычки в еде. Если вы это сделаете, то вам вовсе не придётся себя в чём-то ограничивать, вы сможете жить полноценной жизнью. Физические упражнения дают мышцам силу, энергия сжигается, жиры уходят, а тело становится крепким и упругим, а кроме того удивительно стройным и здоровым.

Что весит больше мышцы или жир?

Ответ прост, конечно, мышцы. Вот почему у многих девушек возникает паника. Они вроде и упражнения делают и за питанием следят, а стрелка весов не двигается, а иногда и растёт вверх. Не стоит паниковать. Это ваше тело набирает мышечную массу. Вам лучше следить за результатом по размерам и объёмам тела, а не по весам. Вы удивитесь, когда обратите внимание, что старая одежда стала велика. Самое время устроить поход по магазинам. Кстати, верный показатель ещё и новая одежда. Вы приходите в магазин, называете прежние размеры, продавцы удивлённо глядят на вас, и оказывается, что вся одежда этого размера вам просто велика. Приятно это осознавать. Своё меню уменьшайте на 500 калорий в день. Так потребление энергии уменьшится, а нагрузки возрастут. В пищу принимайте фрукты и овощи, так же можете обратить внимание на бобовые культуры. Все эти продукты содержат медленные углеводы. Так же к ним относятся макароны из твёрдых сортов пшеницы и зерновой хлеб. Фрукты смогут насытить вас на долгое время. При этом клетчатка способна очистить кишечник и обеспечить ему регулярную работу. Завтрак самая важная часть питания. Насыщайтесь с помощью каш и фруктов. Медленные углеводы насытят организм и не отложатся в жиры. Быстрые углеводы, к которым относятся мучное и сладкое, быстро усваиваются, но остатки сразу, же откладываются в жиры. Выберите для себя программу для упражнений и наслаждайтесь жизнью, ведь она есть движение. Ранее ученые выяснили, чем губки для мытья посуды опасны для жизни.