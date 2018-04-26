Как сохранить зубы здоровыми до самой старости

Хоть зубы и являются самым твердым материалом в организме человека, это вовсе не означает, что они не подвержены болезням. Здоровью зубов следует уделять огромное значение, ведь на их долю приходится тяжелая ноша отражать натиск последствий твоего рациона. И ты же понимаешь, что с возрастом устойчивость зубов не будет увеличиваться. Совсем наоборот. Листай вниз и узнай, какие элементарные способы ухода за зубами помогут сохранить их до старости.

Правильная чистка

Чистка зубов имеет большую профилактическую функцию, и пренебрегать ею не стоит. После приема пищи на зубах скапливаются бактерии, которые выделяют молочную кислоту, а это приводит к разрушению эмали. Регулярная чистка зубов уничтожает бактерии и молочную кислоту, осевшие в полости рта. Чистить зубы нужно минимум два раза в день: утром, после завтрака и перед сном. А если есть возможность, то и после обеда. Но не сразу, а примерно через полчаса, поскольку во время приема пищи эмаль размягчается и становится более уязвимой. А если днем возможности почистить зубы нет (что вполне резонно), можно воспользоваться жевательной резинкой либо ополаскивателем для рта. Существует несколько правил чистки зубов. Однако многие люди почему-то не придают им значения. Чистить зубы нужно тщательно, по 2-3 минуты минимум. Тебе может показаться, что это слишком долго, ведь обычно ты тратил на это секунд 20. Это самая распространенная ошибка. Помни, что чистка зубов — это не бессмысленный ритуал, призванный испытывать твое терпение. В рекомендациях стоматологов есть обоснованный практический смысл. И обрати внимание, как именно ты орудуешь щеткой. Движения должны идти по вертикали, от основания зуба до его края. Но не переусердствуй, а то сотрешь эмаль.

Выбор зубной пасты

Выбор зубной пасты заслуживает отдельного внимания, поскольку он огромен. Тебе наверняка знакомо ощущение, когда ты стоишь в супермаркете напротив полок с зубными пастами, а на лице твоем выражение человека, заблудившегося в бескрайних джунглях Амазонии. На самом деле, выбор пасты прост, если понимать, какую проблему ты хочешь решить в первую очередь. Если у тебя кровоточат десны, то покупай пасту для здоровья десен. Для борьбы с зубным налетом — антибактериальную. Если страдаешь излишней чувствительностью зубов, то выбирай пасты для ее снижения. Отдельно стоит упомянуть об отбеливающих пастах. Они довольно часто применяются, и их популярность подкреплена желанием сделать улыбку белоснежной в домашних условиях, без похода к дантисту. При этом не стоит забывать, что в состав отбеливающей пасты входят вещества, разъедающие зубной налет. И при частом ее использовании есть риск повредить эмаль. Поэтому пользоваться такой пастой нужно в соответствии с ее абразивностью по предписанию специалиста. Высокоабразивные зубные пасты следует использовать не чаще 1-2 раз в неделю.

Сбалансированная нагрузка на зубы

Этот совет напрашивается сам собой, поскольку избыточная нагрузка на что угодно не может быть полезной в принципе. Но речь идет не только о том, что не следует раскалывать орехи и дробить твердые леденцы зубами. Это, мы надеемся, ты понимаешь и сам. Как и то, что чрезмерный скрежет зубами или их сильное стискивание также ни к чему хорошему не приведут. Но важно знать, что и в отсутствии нагрузки нет ничего хорошего. Пережевывать пищу полезно как для здоровья зубов, так и для десен. Особенно в этом смысле подходят твердые сырые овощи типа моркови или свеклы. При ежедневном употреблении этих продуктов повысится крепость зубов без ущерба для эмали.

Правильный образ жизни

Общее состояние организма напрямую влияет на здоровье зубов. Поэтому нужно избавиться от того, что негативно сказывается на твоем самочувствии. Например, стрессы, психологическая подавленность, депрессия — все это враги твоего тела. Замени их на спорт, путешествия, приятный отдых, и за это твой организм отблагодарит тебя прекрасным самочувствием. Хроническое недосыпание также наносит урон иммунитету, и от него тоже следует стараться избавиться. Дополнительным помощником как для здоровья организма, так и для зубов, является правильное питание. Пища должна быть насыщена витаминами. Внеси в свой рацион больше фруктов, овощей, кисломолочных продуктов, творога и мяса. Старайся сократить употребление прямых врагов зубной эмали и не злоупотребляй сладким, алкоголем и кофе.

Визиты к стоматологу

Понимаем, что неохота. Понимаем, что нет времени и лишних средств, ведь ты только что взял очередной кредит. Но реальность не терпит снисхождения к твоим отговоркам. Хочешь здоровые зубы — посещай стоматолога регулярно, по поводу и без. Хотя бы раз в год, а лучше — два. Врач не только предотвратит намечающуюся патологию, если таковая имеется. Регулярные посещения стоматолога нужны хотя бы для очистки от зубного камня. А это весьма важная процедура. Ведь зубной камень является не только копилкой вредных микроорганизмов, но и провоцирует воспаление десен. Грамотный стоматолог всегда сможет определить общую картину здоровья твоих зубов и не даст развиться их заболеванию.

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