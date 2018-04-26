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Сколько весит Настя Решетова? Спойлер: кажется, она идеальна
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Сколько весит Настя Решетова? Спойлер: кажется, она идеальна 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Фигура Анастасии Решетовой (22) — одна из самых обсуждаемых тем в ее Instagram. Конечно, после отношений с Тимати (34). Настя не раз рассказывала о том, как питается и занимается спортом, а сегодня она раскрыла все карты и написала под новым фото все свои параметры. Грудь — 91, талия — 60, бедра — 100. Вес — 58 кг, рост — 180 см. Завидуем!
И Настя прикладывает к этому немало усилий: «Раньше я придерживалась не только вегетарианства, но и сыроедения (питание продуктами, которые не подвергались термической обработке, — Прим. ред.) Больше всего на свете я боялась поправиться, даже когда была уже очень худой — у меня не было ни жира, ни мышц. Но, несмотря на то, что мяса в моем рационе не было, чувствовала я себя плохо и поняла, что так продолжать питаться просто нельзя. У меня зачастую не хватало сил просто пойти на тренировку. Сейчас в моем рационе очень много продуктов, которые содержат полезные полиненасыщенные жиры (Omega-3, Omega-6), ем много лосося, авокадо, орехов — это очень полезно для женской кожи и здоровья в целом». Ну и, конечно, спорт — несколько раз в неделю Настя ходит в спортзал и на растяжку. А о том, как привести себя в форму в кратчайшие сроки, она рассказывала нам тут!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/skolko-vesit-nastya-reshetova-spojler-kazhetsya-ona-idealna/
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