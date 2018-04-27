«Любить себя нужно любой»: Полина Диброва рассказала, как похудеть

28-летняя модель и жена 58-летнего телеведущего Дмитрия Диброва Полина решила поделиться полезной информацией. Мать троих детей часто спрашивают, как ей удалось после трех беременностей сохранить идеальную фигуру. Она охотно делится полезной информацией со своими подписчицами в Инстаграме.

Высокий рост, лицо без изъянов и параметры фигуры обеспечили Полине Дибровой успех в модельном бизнесе. После рождения троих сыновей от мужа-шоумена Дмитрия Диброва она на время прервала трудовую деятельность, а затем вернулась на подиум, приняв участие в конкурсе красоты «Миссис Россия-2017», где одержала триумфальную победу. Знаменитость делится секретом привлекательности и стройности, отмечая, что в первую очередь важна еда, которая поступает в организм, а уж только потом физическая активность: «Основа вашего внешнего вида — ваше питание! Что я только не перепробовала из спорта в свое время — каждый день кардио, танцы, EMC, силовые… Все это не поможет до тех пор, пока не наладится питание. Можете хоть убиться на беговой — результат без него будет нулевым. После Америки я прилетела домой с ошеломляющей цифрой на весах, понятно, что не все жир, — вода. И это моя большая проблема, уж очень сильно она задерживается».

По словам Дибровой, она поняла, что «что-то пошло не так», когда ее вес после родов достиг 73 килограммов. Полина указала, что ей понадобилась помощь хорошего специалиста, который «разложил ее жизнь по полочкам», акцентировав внимание на проблемах. Красавица подчеркнула, что в первую очередь необходимо полюбить себя в любом весе, иначе добиться похудения не удастся: «Любить себя нужно любой, дальше будет легче. Во-вторых, любое изменение фигуры нужно начинать со сбалансированного питания. Рассказываю! Два месяца назад я отменила спорт и массажи. Теперь я питаюсь раздельно и по часам, на руку повесила часы с шагомером, после 8 вечера не потребляю жидкость. Также я хожу в компрессионных колготках — очень хорошо они сливают воду, на время похудения незаменимая штука. Просыпаюсь, лежа надеваю их и пару часов гуляю. Колготки можно купить в аптеке. Я слежу за приемом жидкости, в моем случае это 2,1 л, включая чай и кофе. Я ем сахар. А далее — правильное питание».

При росте в 176 сантиметров вес многодетной мамы составляет 63 килограмма, но и это не предел ее желаний, она хочет сбросить еще три килограмма. После этого она намерена активно заняться спортом, набрать мышечную массу и скульптурировать фигуру. Подписчицы благодарят Полину за откровенность: «Спасибо за информацию, попробую использовать, а то в последнее время тоже набрала в талии». «Мне не помогает правильное питание и спорт». «Молодец, такая роскошна фигура… Но, мне кажется, это генетика хорошая больше, чем питание и спорт». «Хорошо, что рассказала, как похудеть, глядя на тебя никогда не скажешь, что вес лишний вообще был, такая стройная!»

«Все поменяла в сторону здорового и правильного образа жизни. Наверное, это все-таки возрастное и я слишком много хочу, особенно после гормонального лечения». «У вас три няни, наверное? Как вы успеваете так пристально за собой следить с тремя детьми?» «Приму к сведению и сделаю все возможное, чтобы свою фигуру улучшить». Полина Диброва не скрывает радости от удачного замужества, считая, что с супругом ей очень повезло, несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, на которую постоянно указывают злопыхатели. Недавно любимый купил ей дорогую иномарку, которой она поспешила похвастаться в сети.

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