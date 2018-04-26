Диеты: почему они могут быть опасны

Изображения «идеальных» тел атакуют современных женщин повсюду. Они ежедневно смотрят на нас со страниц тонн глянцевых журналов, улыбаются с реклам всего, чего угодно, машут с билбордов и, кажется, словно преследуют в виде уймы ходящих вокруг красоток. И только зеркало издевательски отказывается показывать фигуру, которая так нужна и желанна. В отчаянной погоне за идеалом мы часто, порой хронически, находимся в состоянии диеты. Но так ли уж они полезны и действенны?

В Сети каждая может найти диету на любой вкус и цвет. Некоторые обещают чудодейственное похудение на 5-10 килограммов за неделю (что и правда иногда случается, но только за счет ухода из организма большого количества жидкости); некоторые — чудесный эффект поправки здоровья (правда, дальновидно умалчивают, в какую сторону); некоторые — улучшение не только внешнего вида фигуры, но еще и кожи, ногтей, волос… Чего не может обещать (хотя порой пытается) ни одна, так это сохранения веса на одной и той же отметке после его потери.

Согласно результатам нейробиологических исследований, наш вес контролируется мозгом. Именно мозг — а точнее, его часть под названием гипоталамус — устанавливает индивидуальный для каждого идеальный вес, основываясь на таких параметрах как скорость метаболического обмена, уровень обычной для нас физической активности и насыщение. Правда, под идеальной мозг понимает цифру, наиболее оптимальную для нашего физического выживания и функционирования, а не ту, которую вбивает нам в голову медиасреда. Поэтому, когда мы предпринимаем попытки резко похудеть за короткий срок, мозг воспринимает это как начало периода длительного голода, угрожающего жизни. И бьёт тревогу, включая для веса режим «остаться любой ценой».

У человека, садящегося на диету, которая радикально отличается от прежнего режима питания, мозг резко замедляет обмен веществ, чтобы получаемых калорий хватило для поддержания жизнедеятельности. При этом, когда желанная потеря веса происходит, человек быстро и радостно возвращается к прежним пищевым привычкам. На что мозг реагирует мыслью «о боже, еда! Надо срочно запастись — а вдруг скоро опять будет голод?!». Что при старом, «диетическом» уровне метаболизма приводит к резкому возвращению не только сброшенного веса, но и наборе килограммов сверх того, с чего началась борьба с ним. Получается, что удержать вес таким образом возможно, только если придерживаться «диетического» режима питания на протяжении всей оставшейся жизни — что вряд ли привлекательно вне зависимости от вида диет, которые многие находят в Интернете. И может — в случае диет, не сбалансированных с точки зрения необходимых организму элементов (а это почти все диеты, рекламируемые в журналах и пабликах социальных сетей) — эту жизнь крайне серьёзно сократить.

С учётом всего этого может показаться, что успешная потеря веса — недостижимая вещь в принципе. Однако это не так. Как говорит нейробиологиня Сандра Аамодт, та самая идеальная цифра — это на самом деле диапазон в 4-9 килограммов, в пределах которого колебания веса возможны и остаются здоровыми. Учёная также говорит о двух подходах к питанию, которые она называет «интуитивный» и «контролируемый». При интуитивном мы едим, когда голодны, — и перестаём есть, когда чувствуем насыщение. Мы также не едим по часам просто потому, что это нужно по какому-либо расписанию. Как результат, люди не чувствуют стыда и вины по поводу их пищевых привычек — и, соответственно, не попадают в замкнутый круг, заедая этот стресс продуктами, которые иначе вообще бы есть не стали; меньше думают о еде в течение дня; легче позволяют себе удовольствие в виде кусочка торта или шоколадного коктейля и, в итоге, легче теряют вес и/или сохраняют его. В то же время люди, придерживающиеся контролируемого подхода к питанию, куда чаще находятся под воздействием хронического стресса, связанного с питанием, навязчивых мыслей о еде, переедают и очень уязвимы к рекламным месседжам об идеальном теле и расстройствам пищевого поведения. Кроме того, излишняя концентрация на еде забирает много их жизненных ресурсов и, соответственно, может серьёзно снизить работоспособность, концентрацию внимания и качество жизни в целом.

В век пропаганды 90-60-90 очень важно учиться противостоять тому, что говорят нам медиа. Необходимо помнить, что их интерес обычно состоит в привлечении покупателей или дополнительной аудитории, а не в искреннем беспокойстве о наших фигурах. В реальности одна определённая форма тела не может подходить всем людям — но информационная среда обычно не оставляет нам возможности оставаться теми, какие мы есть, — даже если до попадания в эту среду нам все в себе нравилось. Кроме того, очень важно не поддерживать месседж о том, что якобы есть какой-то «правильный» вес, особенно в отношении наших близких. Особенно в отношении детей, потому что в раннем возрасте они (и особенно девочки) гораздо более восприимчивы к мысли о том, что они некрасивы в своём весе. Что, в свою очередь, в дальнейшем приводит к развитию среди молодых девушек — а в последнее время и среди парней — различных пищевых расстройств с серьёзными последствиями для физического и ментального здоровья. Поэтому не дразните ни своих подруг, ни своих детей — поверьте, всем им еще хватит этого в жизни.

Таким образом, нужно всего лишь сбрасывать вес медленно, осторожно и внимательно прислушиваясь к своему телу в процессе. И по возможности уходить от токсичной мотивации «я некрасивая» по направлению к мысли «как много прекрасных вещей в жизни я смогу делать с большим комфортом, если похудею». Ведь, возможно, именно из-за вполне определённых физических неудобств вы до сих пор не записались на танцы, не пошли в двухнедельный поход или не занялись бегом по берегу той живописной речки или дорожки неподалеку. Что, кстати, совсем не значит, что этого нельзя сделать прямо сейчас. Пусть это станет частью вашего нового образа жизни — который с гораздо большей вероятностью поможет вам снизить цифру на весах, чем диеты.

Сообщение Диеты: почему они могут быть опасны появились сначала на Умная.