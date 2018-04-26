Это работает! 3 косметических ингредиента, которые действительно улучшают кожу

Люди делятся на две группы: одни с увлечением читают состав любого продукта, даже если шрифт стремится к нулевому, другие смотрят, симпатичная ли у товара этикетка. К кому бы вы ни относились, на самом деле в ваших поведенческих стратегиях есть разница только если вы понимаете, а что на самом деле значит вся эта китайская грамота, идущая после слова «состав». Поскольку запомнить все возможные химические вещества просто нереально, мы попросили Елену Ковтунову, врача-дерматокосметолога, директора клиники эстетической медицины «Армида» рассказать о самых распространенных ингредиентах, и о том, как они на самом деле работают.

Гиалуроновая кислота Гиалуроновая кислота — естественная составляющая нашей кожи. Именно поэтому ее так активно используют в косметике. Благодаря своей особенной структуре и большой молекулярной массе она и делает то, за что мы ее ценим: удерживает огромное количество влаги. «В нашем технологическом мире, среди компьютеров и батарей, надо признать, воздух не отличается влажностью. Поэтому гиалуроновая кислота — наше спасение. Считается, что наносить гиалуронку на кожу бесполезно — размер молекул не позволит ей проникнуть глубоко в дерму. Это так. И для глубокого увлажнения лучше прибегнуть к инъекциям. Но я не могу сказать, что наносить гиалуроновую кислоту на поверхность — бессмысленно. Верхние слои кожи прекрасно увлажняются кремами с содержанием гиалуроновой кислоты», — рассказывает Елена Ковтунова. Подкожное введение гиалуроновой кислоты — биоревитализация, уже давно завоевала популярность у всех, кто хочет поддержать свою внешность. После такой процедуры гиалуроновая кислота сохраняется в коже до полутора месяцев. «Современные технологии используют гиалуроновую кислоту как основу для создания специальных гелей, которые можно ввести под кожу. Гели бывают разной плотности, и можно не только напитать кожу влагой, но и скорректировать овал лица, и даже какие-то недостатки. Эффект сохранится в течение 10-12 месяцев», — объясняет доктор Ковтунова. Такая процедура называется контурная пластика. Многие воспринимают гиалуроновую кислоту как средство борьбы за молодость. Однако исследователи в этом вопросе проявляют осторожность. Скажем так, однозначно доказаны свойства гиалуроновой кислоты удерживать влагу. С антивозрастным эффектом все не так просто, и этот вопрос требует новых исследований. Скоро лето, и Елена Ковтунова советует всем, кого беспокоит проблема сухости кожи, сделать биоревитализацию перед началом и после окончания пляжного сезона. По словам доктора, несмотря на использование солнцезащитных кремов и шляп с роскошными полями и воды в этот период кожа теряет очень много влаги.

Пептиды Говоря о пептидах, как раз подразумевают антивозрастную косметику. Пептиды — это цепочки аминокислот. Они тоже не чужеродны нашему организму и выполняют свою работу: передают информацию от клетки к клетке и координируют их работу. Ученые верят, что загрузив под кожу определенные цепочки аминокислот, можно вызвать процесс обновления, запустить его. «Белки, которые используют в косметологии, называются коллаген и эластин. С годами кожа перестает в достаточном количестве производить и коллаген, и эластин. Доставить их в глубинные слои кожи — проблема, как и в случае с гиалуроновой кислотой, молекулы слишком велики, чтобы проникнуть через кожу. Поэтому сами цепочки аминокислот укорачивают и подбирают основу, которая поможет действующему веществу проникнуть как можно глубже. Пептидная косметика призвана запустить естественные физиологические процессы, перезагрузить их», — объясняет врач-дерматокосметолог Елена Ковтунова. Однако четкой доказательной базы у всей этой истории пока нет. Существует 3 миллиона комбинаций аминокислот, и какие из них использовать — большой вопрос. Если не погружаться в профессиональные подробности, можно сказать, что косметика, содержащая пептиды, многими косметологами оценивается как очень перспективная. Однако в большинстве кремов на сегодня вы не найдете на упаковке информации о последовательности аминокислот и никакой другой конкретики. Поэтому сориентироваться вы сможете только по результату, методом проб и ошибок. «Всем нам хочется, чтобы плотность кожи не уменьшалась. И я советую прибегнуть к лазерным технологиям. Правда, не в летний период — для него как раз оставьте пептидную косметику. Для более мощного и глубокого воздействия запланируйте себе в осенне-зимний период фракционный фототермолиз. Это отличная стимуляция кожи и, что важно — коллагеногенеза», — советует доктор.

Кислоты Кислоты пользуются большой популярностью, и волну интереса к ним можно назвать не такой уж древней. Хотя, наши бабушки тоже использовали кислоты: фруктовые — делая маски из подручных средств, или даже используя измельченный аспирин. Кажется, в каждой семье есть такие секреты. «Кислоты, которые используют в косметологии, бывают разные: альфа-гидроксикислоты (АНА, водорастворимые) и бета-гидроксикислоты (BHA, жирорастворимые). Общая задача кислот — удалить омертвевшие клетки кожи, сделать ее гладкой, выровнять тон, осветлить кожу. Отшелушивающий эффект кислот прекрасен еще и тем, что другие средства по уходу гораздо лучше проникают в кожу, если она хорошо очищена. Обычно AHA кислоты работают с верхним слоем эпидермиса, как бы растворяя все лишнее. BHA-кислоты как раз проникают глубоко в поры и работают там», — объясняет Елена Ковтунова. Надо сказать, что, несмотря на заманчивые свойства кислот, а они обещают не только очистку, борьбу с акне, но даже омоложение, с ними стоит быть осторожными. Чем выше содержание кислоты, тем выше шансы навредить коже.

Витамин С По словам доктора Ковтуновой, самое привлекательное свойство витамина С — его антиоксидантное действие. Это означает, что витамин С довольно эффективен в борьбе с возрастными изменениями. Кроме того, он повышает защитные свойства кожи, в том числе усиливает ее сопротивление фотостарению. Именно поэтому все хорошие средства после загара обязательно содержат витамин С. «К неоспоримым достоинствам можно отнести и свойство витамина С стимулировать и регулировать выработку коллагена. Он успешно борется с возрастной пигментацией, акне и потерей влаги. Однако есть у него и недостатки. Во-первых, если у вас нежная кожа, к витамину С вам придется привыкать постепенно, иначе могут быть покраснения и даже зуд. Во-вторых, он очень нестабилен и разрушается буквально из-за всего, воздуха, света, тепла. В идеале нужно выбирать сыворотки с витамином С в темных стеклянных флаконах. Желательно наносить такую сыворотку на ночь, а днем пользоваться SPF-кремом. Кстати, наш организм витамин С не синтезирует, и будет неплохо, если вы поддержите свою внешнюю терапию диетой. Очень богаты витамином С болгарский перец, петрушка, капуста, особенно брюссельская», — советует врач. — А если у вас нет аллергии на цитрусовые, то сок лимона — отличное отбеливающее средство не только для лица, но и для рук, как средство профилактики и борьбы с пигментными пятнами».

Ретинол Как раз ретинол способен проникнуть глубоко в кожу. Ретинол всем известен как витамин А. Он заставляет клетки кожи делиться, таким образом, кожа обновляется. Плюс ретинол способствует уменьшению воспалительных явлений. «Если вы ждете выраженного эффекта, то ретинол имеет смысл наносить только в чистом виде, и лучше, чтобы это была сыворотка. Наносить нужно на ночь, днем не забывать пользоваться защитным SPF-кремом. Желательно проходить этот курс зимой, когда солнце не такое активное. Курс длится два месяца. Многие жалуются на покраснения, шелушение, бросают наносить ретинол. Но на самом деле где-то в районе второй недели такой эффект бывает у многих. Это пройдет, нужно только потерпеть», — советует доктор Ковтунова. Впрочем, существует и летняя косметика, содержащая ретинол. При желании вы можете пользоваться ею в любое время года.