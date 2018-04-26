Этой женщине 52 года, но выглядит она лучше, чем в молодости!

Кажется, года Памелу совершенно не меняют. С возрастом она даже стала еще красивее! В свои 52 женщина так хорошо выглядит, что ее часто принимают за девушку ее 21-летнего сына. Здесь Памеле Джейкобс 29 лет.

А это ее недавнее фото.

Своей красотой женщина в первую очередь обязана здоровому питанию.

Но Памела говорит, что ее главный секрет молодости — это привычка улыбаться и наслаждаться жизнью.

Женщина через день делает пилинг кожи и на улицу выходит только с солнцезащитным кремом.

Она употребляет в пищу минимальное количество сахара, а также съедает по горсти миндаля ежедневно.

Памела говорит, что постоянно пользуется кокосовым маслом — как для приготовления пищи, так и для ухода за кожей и волосами.

Она старается избегать химических средств, предпочитая им натуральные средства по уходу за собой.

Помимо гладкой кожи женщина может похвастаться прекрасной фигурой!

Раз в неделю Джейкобс ходит в сауну.

Ее сын даже начал беспокоиться, что за Памелой ухлестывают мужчины, которые гораздо моложе ее.

Согласитесь, такая внешность в 52 года — это потрясающее достижение! Особенно классно то, что молодость Памела сохранила без пластических операций. Если вы тоже считаете эту женщину хорошим примером для подражания, поделитесь статьей с друзьями!