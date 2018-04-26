«Если ты не болен, то нет препятствий кроме лени…» — о спорте и фитнесе Софья Никитчук.

Одна из самых красивых девушек страны. Победительница конкурса «Мисс Россия» Софья Никитчук. Ее параметрам и привлекательности завидуют миллионы девчонок по всей стране. Мы решили встретиться с мейджером поколения и поговорить о здоровом образе жизни, спорте и как всегда оставаться в форме.

Софья, ты занимаешься фитнесом?

Спорт и здоровое питание — мой девиз! Спортом занимаюсь с детства. Еще в школе я играла в волейбол, сначала в сборной за свою школу, а потом за университет. Катаюсь на лыжах и сноуборде. Вообще, предпочитаю активный вид отдыха против лежания на шизлогне. Обожаю все экстремальное: тарзанки, прыжки с парашютом. Уже как год по «уши» влюбилась в лошадей и конный спорт. Если есть свободное время еду на ипподром покататься на лошадке. Ещё я для себя открыла бокс. На мой взгляд, это лучшая кардио-тренировка. Ещё всем советую заниматься танцами. Это очень преображает тело, походку и манеру нести себя. Как часто вы тренируешься?

Я стараюсь придерживаться определенного графика в занятиях спортом. Практически всегда каждую неделю, три раза я посещаю зал. Каждое утро делаю зарядку, а также занимаюсь растяжкой. Какие упражнения или виды нагрузки дают наибольший эффект похудения?

Приседания в «смите» — эффективное упражнение для быстрого похудения. Конечно, аэробные нагрузки, такие как кардио минут с пульсом до ударов в минуту, тогда «разгоняется» метаболизм и если нужно срочно придти в форму, то каждый день таких нагрузок даст вам достаточно быстрый результат. Йога, пилатес дает устойчивый эффект для тех кто худеет.

Как ты поступаешь, если нет времени на полноценную тренировку?

Да, бывают и такие дни. Утром обязательно сделаю зарядку и растяжку, или схожу только на кардио тренажер. Я занимаюсь с тренером, и он всегда может подобрать мне эффективную и быструю тренировку.

Умеешь ли ты заставить себя начать упражнения в дни, когда очень-очень не хочется двигаться?

Нужно просто одеть спортивный костюм, взять спортивную сумку и выйти из дома. Только так! Если ты не болен, то нет препятствий кроме лени. Для меня, это наоборот повод изменить свое состояние на позитивное и получить заряд бодрости и энергии. Используешь ли ты спортивной питание или специальные БАДы?

Я слежу за своим питанием и не употребляю БАДы как пищевую добавку. Что касается спортивного питания, то я иногда пью «Carnitine» перед кардио-тренировками. И, если есть цель нарастить мышечную массу, то один или два раза в год я обязательно пью «BCAA» во время или после тренировки. Это вот пожалуй все что мне нужно.

Согласна ли ты с тем, что после тренировки нельзя есть как минимум два часа?

Все зависит от ваших целей тренировок. А я разделяю силовые тренировки от кардио-тренировок, и не занимаюсь ими в один день. Если мне нужно сильно похудеть, то я занимаюсь больше кардио-тренировками, и тогда я точно ничего не ем после тренировки в течении двух часов. Но если мне нужно нарастить мышечную массу, то в основном у меня силовые тренировки, и после силовой тренировки в течении минут я стараюсь обязательно поесть белковую пищу (курицу, белковый омлет, творог) для того чтобы нарастить мышечную массу. Например, мы качаем ягодицы или пресс и им нужно «питание» в течении первого часа после тренировки. И если питание не поступает -это плохо.