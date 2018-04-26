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Уход за кожей — максимум удовольствия от результата
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Уход за кожей — максимум удовольствия от результата 

Fraufluger.ru 1 час назад
Фото: Fraufluger.ru
В огромном и прекрасном женском мире лучшими друзьями давно считаются косметические средства. Конечно, в любом возрасте у каждой женщины есть свой рецепт красоты, в котором действуют правила, секреты, предпочтения и даже капризы. Но без косметики не обойтись. Ее выбор — дело серьезное, потому что красота прежде всего в здоровье кожи, а уход должен оправдать все ожидания современных максималисток и принести удовольствие от результата. Уход за кожей — максимум удовольствия от результатаПоэтому
к косметике предъявляется максимум требований — от качества и эффективности до  стоимости и упаковки.
Уход за кожей
лица Artistry
бренда
Амвэй заслуживает внимания даже самых требовательных женщин. И это не удивляет,
ведь перед ними уникальная палитра высококачественных косметических продуктов,
из которой можно выбрать то, что необходимо. При этом женщинам, которые умеют
экономить свое время, чтобы посвятить свободные минуты занятиям спортом,
прогулкам на свежем воздухе, встречам с любимым человеком, занятиям с детьми —
всему тому, что делает ее еще прекраснее, нравится покупать косметику в  интернет-магазине Amway и пользоваться услугой доставки на дом.
В  косметических коллекциях этого бренда представлен базовый уход Essential s by  Artistry, с которым так просто ухаживать за  кожей разных типов. Эта линия включает и средства для проблемной кожи.
Продукты
Artistry Hydra-V — новый уровень глубокого увлажнения,
необходимого для того, чтобы сохранить упругость и свежесть кожи и как можно
дольше не иметь морщин. Среди продуктов — увлажняющий гель для кожи лица, освежающий
крем-гель для кожи вокруг глаз, освежающая концентрированная сыворотка, освежающая
увлажняющая маска. Чтобы оценить эффективность всей линии, можно приобрести набор
из 5 миниатюр «Глубокое увлажнение» Artistry Hydra-V,
который пригодится и во время летнего отпуска. Перепрограммировать
будущее кожи и сделать блистательным ее настоящее — мечта многих женщин после
40 лет. В этом деликатном и в то же время дерзком желании помогают средства Artistry Youth
Xtend ™. Первый позитивный результат использования концентрированной
сыворотки-лифтинга, сыворотки для век с эффектом лифтинга и крема-лифтинга можно
увидеть уже через 1 неделю, через 2 — кожа становится более упругой и  эластичной, через 12 — комплимента заслуживает четкий овал лица. В формулу
продуктов входит экстракт красной икры, уникальный пептид micro — x 6, экстракты
ячменя, огурца, жмыха из семян подсолнечника.
Сегодня
в уходе за кожей лица есть и продукты-фавориты. Это средства, в состав которых
входят гиалуроновая кислота. В линейке Artistry Амвэй предлагает средство с витамином С и  гиалуроновой кислотой — для борьбы и профилактики морщин. Его отличает высокое
содержание витамина С и гиалуроновая кислота двойного действия. Такое сочетание
дает отличный результат: кожа получает глубокое увлажнение, становится более
упругой, мимические морщины разглаживаются. Инновационный колпачок позволяет
смешивать витамин С и сыворотку перед самым применением.
У  женщин всегда много вопросов о своей красоте и косметике. Главное, что на них всегда
можно найти ответы на сайте Амвэй и приобрести косметику, которая наверняка
станет любимой.
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