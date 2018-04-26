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8 сигналов организма, что вы едите слишком мало
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8 сигналов организма, что вы едите слишком мало 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Чаще всего мы тратим больше времени на переедание, чем на недоедание. Однако отсутствие достаточного количества еды может иметь некоторые негативные последствия для организма. Тело нуждается в топливе, чтобы функционировать, поэтому нехватка пищи сопровождается несколькими неприятными и неожиданными симптомами.

Вялость

Калории — это энергия. Когда вы не получаете достаточного количества калорий, организму не хватает энергии по ряду причин, что приводит к ощущению вялости. Подобный «симптом» позволяет понять, что тело требует глюкозы, ключевого компонента в углеводах, чтобы функционировать. Кроме того, организм нуждается в витамине B и железе.

Температура

Согласно исследованиям ученых, низкая температура тела является лишь одним из многих последствий очень низкого потребления калорий. Ощущение холода нередко, особенно в закрытых помещениях, может служить признаком того, что вы недостаточно едите.

Кофеин

Мы все знаем, что недоедание и чрезмерное употребление кофе являются плохой комбинацией, но ощущение тошноты после всего лишь одной чашки кофе или пары чашек черного чая может быть признаком несбалансированного и недостаточного питания. Кофеин натощак или после поглощения небольших объемов пищи повышает уровень кислотности в желудке, что чревато изжогой, диспепсией, а также язвой желудка и синдромом раздраженной толстой кишки.

Настроение

Без достаточного количества пищи у человека могут возникнуть проблемы с регулированием эмоций. Ученые из Университета штата Огайо пояснили, что мозг нуждается в топливе, чтобы регулировать эмоции, а гнев — это эмоция, которую людям контролировать наиболее непросто.

Желудок

Постоянное урчание в животе может служить явным сигналом того, что вы недостаточно едите. Обычно такой «симптом» возникает в тех случаях, когда желудок и кишечник пусты.

Самочувствие

К наиболее распространенным симптомам недостаточного питания можно отнести чувство постоянной слабости, головокружение, головные боли и усталость. Когда ваше тело испытывает недостаток в питательных веществах, его способность функционировать должным образом останавливается, заставляя органы переходить в усиленный режим работы. Тело же компенсирует потери за счет вытягивания «топлива» из любых источников, чтобы выжить.

Цикл

Признаком неправильного питания могут являться также и нерегулярные менструальные циклы. Ученые уточняют, что недостаток калорий вызывает реакцию голодания в гипоталамусе, нарушая пульсацию лютеинизирующего гормона и отключая овуляцию. По факту, репродуктивные процессы останавливаются или затормаживаются в результате недоедания.

Похудение

Если процесс избавления от лишних кг резко затормаживается после видимых результатов, это тоже может говорить о проблемах с питанием. Когда организм находится в калорийном дефиците, он переходит в «режим голодания». В этом состоянии он питается мышцами ради энергии, а не атакует жировые запасы. Кроме того, в этом состоянии тело хранит калории, которые в противном случае начал бы сжигать.
К наиболее распространенным симптомам недостаточного питания можно отнести чувство постоянной слабости, головокружение, головные боли и усталость. Когда ваше тело испытывает недостаток в питательных веществах, его способность функционировать должным образом останавливается, заставляя органы переходить в усиленный режим работы. Тело же компенсирует потери за счет вытягивания «топлива» из любых источников, чтобы выжить.

Цикл

Признаком неправильного питания могут являться также и нерегулярные менструальные циклы. Ученые уточняют, что недостаток калорий вызывает реакцию голодания в гипоталамусе, нарушая пульсацию лютеинизирующего гормона и отключая овуляцию. По факту, репродуктивные процессы останавливаются или затормаживаются в результате недоедания. Похудение Если процесс избавления от лишних кг резко затормаживается после видимых результатов, это тоже может говорить о проблемах с питанием. Когда организм находится в калорийном дефиците, он переходит в «режим голодания». В этом состоянии он питается мышцами ради энергии, а не атакует жировые запасы. Кроме того, в этом состоянии тело хранит калории, которые в противном случае начал бы сжигать.
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