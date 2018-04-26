На голодном пайке. 8 сигналов организма, что вы едите слишком мало

Чаще всего мы тратим больше времени на переедание, чем на недоедание. Однако отсутствие достаточного количества еды может иметь некоторые негативные последствия для организма. Тело нуждается в топливе, чтобы функционировать, поэтому нехватка пищи сопровождается несколькими неприятными и неожиданными симптомами. Вялость Калории — это энергия. Когда вы не получаете достаточного количества калорий, организму не хватает энергии по ряду причин, что приводит к ощущению вялости. Подобный «симптом» позволяет понять, что тело требует глюкозы, ключевого компонента в углеводах, чтобы функционировать. Кроме того, организм нуждается в витамине B и железе. Температура Согласно исследованиям ученых, низкая температура тела является лишь одним из многих последствий очень низкого потребления калорий. Ощущение холода нередко, особенно в закрытых помещениях, может служить признаком того, что вы недостаточно едите. Кофеин Мы все знаем, что недоедание и чрезмерное употребление кофе являются плохой комбинацией, но ощущение тошноты после всего лишь одной чашки кофе или пары чашек черного чая может быть признаком несбалансированного и недостаточного питания. Кофеин натощак или после поглощения небольших объемов пищи повышает уровень кислотности в желудке, что чревато изжогой, диспепсией, а также язвой желудка и синдромом раздраженной толстой кишки. Настроение Без достаточного количества пищи у человека могут возникнуть проблемы с регулированием эмоций. Ученые из Университета штата Огайо пояснили, что мозг нуждается в топливе, чтобы регулировать эмоции, а гнев — это эмоция, которую людям контролировать наиболее непросто. Желудок Постоянное урчание в животе может служить явным сигналом того, что вы недостаточно едите. Обычно такой «симптом» возникает в тех случаях, когда желудок и кишечник пусты. Самочувствие

К наиболее распространенным симптомам недостаточного питания можно отнести чувство постоянной слабости, головокружение, головные боли и усталость. Когда ваше тело испытывает недостаток в питательных веществах, его способность функционировать должным образом останавливается, заставляя органы переходить в усиленный режим работы. Тело же компенсирует потери за счет вытягивания «топлива» из любых источников, чтобы выжить. Цикл Признаком неправильного питания могут являться также и нерегулярные менструальные циклы. Ученые уточняют, что недостаток калорий вызывает реакцию голодания в гипоталамусе, нарушая пульсацию лютеинизирующего гормона и отключая овуляцию. По факту, репродуктивные процессы останавливаются или затормаживаются в результате недоедания. Похудение Если процесс избавления от лишних кг резко затормаживается после видимых результатов, это тоже может говорить о проблемах с питанием. Когда организм находится в калорийном дефиците, он переходит в «режим голодания». В этом состоянии он питается мышцами ради энергии, а не атакует жировые запасы. Кроме того, в этом состоянии тело хранит калории, которые в противном случае начал бы сжигать.