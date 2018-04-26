Женщин-легкоатлеток обязали контролировать уровень тестостерона

Как сообщает «Собеседник», теперь спортсменки должны контролировать уровень своего тестостерона, чтобы он не превышал 5 нмоль/л. Если этот уровень будет превышен, легкоатлеткам предложат два решения проблемы: снижение этого гормона регламентированными препаратами, а также допуск в мужские соревнования или женские состязания, но не международного уровня.

Эти правила вступят в силу 1 ноября 2018 года. Отметим, что даже у титулованных легкоатлеток содержание тестостерона в крови довольно низкий: от 0,12 до 1,79 нмоль/л. У мужчин же этот показатель гораздо выше и варьируется в пределах 7,7 — 29,4 нмоль/л.