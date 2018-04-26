Прекратите! Кому и как нельзя худеть

Врач, член Национального общества диетологов Оксана Матиюк (@oksana_matiyuk) рассказала BeautyHack, с какими заболеваниями можно худеть только под контролем врача, насколько увеличивать рацион при беременности и можно ли снижать вес при грудном вскармливании.

Период лактации

Период лактации — не противопоказание к снижению веса. Худеть можно — нельзя это делать неграмотно. Диеты с резким ограничением калорий не будут полезны никому: ни беременным, ни кормящим, ни абсолютно здоровым людям.

В период грудного вскармливания нельзя взять систему похудения из интернета и без последствий ее придерживаться. Это может негативно сказаться на здоровье мамы и малыша.

Абсолютно не противопоказано немного уменьшить количество калорий в идеально сбалансированном рационе и постепенно худеть. Норма — при лактации не более 5% с учетом физической активности, пола, возраста и прочих факторов.

В большинстве случаев даже этого не требуется. Если мама правильно питалась до беременности и не увлекалась бургерами во время, вес стабилизируется сам.

Не нужно при грудном вскармливании есть столько, сколько помещается. На секреции молока это никак не скажется, а лишние кило не заставят себя долго ждать. Грамотный специалист поможет подобрать рацион так, чтобы и молоко сохранить, и вес снизить.

Беременность

«Беременна? Ешь за двоих!» — слышали такую фразу? Пропустите мимо ушей и забудьте, если хотите быстро вернуться в форму после рождения малыша. Чтобы обеспечить ребенка всем необходимым, достаточно одного дополнительного приема пищи, калорийностью 200-250 ккал. Булочки, тройная порция пасты и жирное мясо — ваша прихоть, а не необходимость.

Всего 1 дополнительный стакан молока может перекрыть потребность в питании ребенка. Нужно сбалансировать рацион, чтобы потом не расстраиваться из-за 20 лишних кг.

При беременности, так же, как и при лактации, можно худеть (если в этом есть необходимость). Но процесс будет происходить при минимальном ограничении колаража.

Пубертатный период

Еще один миф о похудении: нельзя снижать вес в период подросткового созревания. Да, подростки входят в группу риска — диетологам нужно быть очень осторожными и аккуратными. Но делать это надо.

Подростковое ожирение — серьезная проблема, которая может перерасти в кучу комплексов и хронические заболевания. Ее нужно решать сразу же, а еще лучше — не допускать этого.

Пубертатный период сопровождается гормональной перестройкой организма. И если подросток самостоятельно сел на диету, это может привести к серьезным нарушениям, которые потом сложно устранить: нарушению цикла и гормонального фона, бесплодию и другим «катастрофам».

Наличие хронических заболеваний

Есть список болезней, при которых категорически запрещено самостоятельно менять рацион. Например, панкреатит. Это заболевание поджелудочной железы, которое носит воспалительный характер. Причина — нарушение оттока пищеварительного сока в область двенадцатиперстной кишки. Задерживаясь внутри железы, ферменты начинают разрушать окружающие ткани. Заболевание может носить хроническую форму. В данном случае самостоятельно назначать себе диету запрещено! Несбалансированный рацион может спровоцировать острый приступ панкреатита.

Пациенты с камнями в почках — еще одна группа риска. В процессе похудения камни могут сдвигаться, закупоривая желчные протоки. Язвенная болезни желудка и двенадцатиперстной кишки тоже в списке противопоказаний к «самодеятельности».

Гормональные заболевания

Любой сбой работы гормональной системе — противопоказание к самостоятельной диете без консультации со специалистом и сдачи анализов. Эндемический зоб наблюдается у многих женщин, но они об этом даже не догадываются. В этом случае нужно крайне скрупулезно подбирать рацион, чтобы не нарушить функцию щитовидной железы.

Например, есть продукты, тормозящие, либо напротив — ускоряющие, выработку гормонов. С этим нельзя не считаться. Свинина, жирная говядина, молоко, бобовые угнетают функцию щитовидной железы. Под запретом крестоцветные! В них содержатся вещества гормоноподобного характера.

При наличии любого заболевания есть список разрешенных и запрещенных продуктов. Не занимайтесь самодеятельностью.

Как нельзя худеть?

На эту тему можно написать учебник. Главные правила: не голодать, не впадать в крайности, не заниматься экспериментами с диетой самостоятельно. О причинах, по которым вы никогда не похудеете, можно прочитать здесь и здесь.

Нельзя резко ограничивать рацион. В процессе похудения в организме происходит два важных процесса: психологическая и гормональная перестройки. Чтобы все этапы прошли максимально эффективно и безопасно, нельзя резко снижать калорийность рациона. Со стороны психики это может спровоцировать блок: я бедный, несчастный, мне ничего нельзя. Как говорится, запретный плод сладок. Вы тут же начинаете фокусироваться на том, чего нельзя, и в итоге сорветесь.

Второй аспект похудения — гормональный. При резком ограничении в еде, организм быстро понимает: что-то идет не так и замедляет обмен веществ, устраивая революцию. Таким образом он «выжидает» удобный момент, чтобы восполнить все то, чего был лишен. Когда человек возвращается к привычному режиму питания, килограммы возвращаются.

Нельзя исключать жиры и углеводы. В процессе похудения нужно соблюдать баланс КБЖУ в рационе. Белки, жиры и углеводы — важные макронутриенты, необходимые для нормального функционирования организма. Норма устанавливается индивидуально, с учетом исходных параметров, возраста, веса и прочего. Важные факты о белках, жирах и углеводах читайте в статьях по активным ссылкам.