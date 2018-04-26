Пережившие рак кожи реже умирают от меланом

К такому выводу пришли ученые из Университета Индианы в США. Исследование американских ученых показало, что пережившие рак кожи пациенты значительно реже умирают от меланомы. Таковы результаты изучения более чем 9 100 случаев этого самого смертоносного рака кожи. Наблюдения показали, что мужчины, которые сталкивались с менее тяжёлой и более поддающейся лечению разновидностью опухолей кожи значительно реже умирали от меланомы, по сравнению с теми, у кого в прошлом не было опухолевых заболеваний кожи. По данным Американского онкологического сообщества, в 2018 году в США будет диагностировано 91 270 новых случаев злокачественной меланомы, и 9 320 человек умрут от этой формы рака. Злокачественная меланома представляет собой самую опасную разновидность опухолей кожи по той причине, что она очень быстро прогрессирует и метастазирует на другие органы. При этом выживаемость при обычных видах рака кожи уже превышает 90%, что делает эту опухоль одной из наименее тяжелых. МедикФорум напоминает, что количество опухолевых заболеваний кожи в последние годы стало стабильно расти, что вызвано большей мобильностью населения разных стран мира. Значительное количество людей отправляется в отпуск в солнечные страны, чтобы лежать на пляже и загорать. Ультразвуковая радиация от солнца является главной причиной злокачественных изменений, приводящих к раку кожи. Также большую угрозу для здоровья человека представляет посещение соляриев. Однако ради шоколадного загара, который считается признаком привлекательности, люди отказываются от пользования солнцезащитными кремами. Их не пугает и тот факт, что солнце способствует ускоренному старению кожи. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)