Пилатес: польза и эффективность

Pilates (пилатес) устойчиво занял свои позиции в мире фитнес-индустрии. И действительно, обратив внимание на расписание групповых программ любого фитнес-клуба, Вы убедитесь, что эта тренировка очень востребована и весьма популярна. МедикФорум выяснил пользу этого вида спорта. Пилатес относиться к направлению mind&body — разум и тело, мягких и спокойных фитнес нагрузок. И основная задача этого подразделения групповых программ — движение нашего тела через осмысление, то есть мы осознаем и обдумываем наши движения при выполнении определенных упражнений. Так почему же так популярен пилатес? И все ли понимают тренировочный эффект этой нагрузки?

Как появился пилатес?

Йозеф Пилатес (Joseph Pilates) — основатель одноименного направления тренировочной нагрузки. Еще в 1926 году он разработал систему упражнений, направленных на укрепление, так называемых, глубоких мышц нашего тела — мышц, необходимых для правильного положения позвоночника и суставов, относительно него. В нашем организме всю мышечную систему можно разделить на две основные части: поверхностный и глубокий мышечный корсет. Внешний корсет включает основные крупные двигательные мышцы, которые, во-первых, придают внешний вид нашему телу, и, во-вторых, совершают активные движения. Глубокий мышечный корсет расположен внутри и состоит из множества мелких мышц, основная функция которых стабилизировать отдельные участи тела или тело в целом. Эти мышцы, например, позволяют стабильно фиксировать и удерживать положение головы относительно шейного отдела позвоночника, или стабилизировать поясничные позвонки относительно тазобедренных суставов. Функция этих мышц настолько незаметна нашему движению, что многие и не знают, чтобы позвонки соединились между собой мало межпозвонковых дисков и связок, необходимы еще и мелкие мышечные пучки. Они, как резинки, обхватываю позвонки, и позволяют им не только двигаться, но и стабильно удерживать положение. Слабость глубоко мышечного корсета развивается, в первую очередь, при малоподвижном образе жизни, дескать, крупные мышцы более или менее двигаются при перемещении тела в пространстве, а вот мелкие глубокие — увы, нет. И, во-вторых, слабость глубоких мышц напрямую связана с нарушением осанки и искривлением позвоночника. Если человек имеет, например, сколиоз, то глубокие мышцы не способны правильно распределять нагрузку на позвонки, где-то они будут растянуты, а где-то зажаты. Так к чему в итоге приводит слабость глубокого мышечного корсета? Основные изменения, в результате нарушения функций глубоких мышц, связаны с неравномерной нагрузкой позвонков на межпозвонковые диски в отдельных участках позвоночника, или позвоночника в целом. Где-то позвонки больше нагружают передние отделы дисков, где-то задние, где-то боковые. В итоге это может привести к ослаблению данного участка диска и развитию межпозвонковых грыж. Кроме того, активная работа глубокого мышечного корсета позволяет улучшать кровообращение в области позвоночника, что дает возможность постоянно обновляться и восстанавливаться структурам позвонков и дисков.

Как действует пилатес на организм?

На самом ли деле направление пилатеса популярно из-за такой эффективности? К сожалению, нет. Многие пользователи фитнеса выбирают свои тренировки по принципу активности, вернее, отсутствия таковой. Тем более, что пилатес — это низкоинтенсивная горизонтальная нагрузка. Т. е. — «прийти на занятие и полежать». Вот, наиболее частая прерогатива в выборе занятий. Действительно, пилатес на первый взгляд может показаться тренировкой для «ленивых», а-ля ЛФК с небольшими особенностями… Но, если подходить к пилатесу серьезно, то это — активная тренировка с достаточной нагрузкой. И точно так же, на пилатесе можно устать, как и в тренажерном зале. Если заниматься, а не приходить «поспать». Очень часто я слышу от клиентов, что пилатес, дескать, это растяжка. Запомните, пилатес это функциональная тренировка с укреплением глубоких мышц и ничего общего с растяжкой не имеет! Если Вы хотите крепкий позвоночник и исправить свою осанку, то это как раз тренировка выбора. Сочетание пилатеса и нагрузки в тренажерном зале позволит вдвойне укрепить Ваш позвоночник, тем более, если в нем есть грыжи. Ранее ученые объяснили влияние пилатеса на грудные импланты.