Заниматься ли фитнесом во время критических дней

Решение идти ли на тренировки во время месячных принимает каждая женщина сама, в зависимости от своих ощущений и состояния здоровья в эти дни. Иногда болевые симптомы насколько выражены, что о каких занятиях спорта вообще можно говорить? Но в те дни, когда Вы себя прекрасно чувствуете? Тогда продолжайте заниматься повседневными делами и фитнесом. Только примите во внимание, что во время менструации в крови женщины уменьшается количество гемоглобина и эритроцитов. А это приводит к снижению выносливости организма при физических нагрузках, занятиях спортом. МедикФорум решил найти ответ на популярный вопрос: можно ли заниматься спортом во время критических дней.

Советы для тренировок во время критических дней

Физические нагрузки полностью отменять не стоит, а только лишь откорректировать или ограничить их количество. Рекомендуется временно отменить напряжения брюшного пресса, перевороты, силовые приемы и прыжки. Поскольку такие упражнения приводят к увеличению выделений во время месячных и могут спровоцировать гинекологическое заболевание! Тем, кто занимается активным фитнесом, в критические дни рекомендуется заменить упражнения на более спокойные. Остальные виды упражнений наоборот даже обладают лечебным воздействием на организм. Например, бег — считается оптимальным видом упражнения во время критических дней. Бегая, можно уменьшить или даже полностью убрать симптоматические боли в низу живота. Упражнения стретчинг с растяжкой мышц тоже неплохо помогает бороться с болями в животе. Полностью исключают занятия фитнесом во время менструации только при патологических нарушениях критических дней. Выбирая одежду для тренировок во время месячных, примите во внимание, что потоотделение в эти дни усиливается и происходит быстрее чем обычно. Одежду лучше подбирайте легкую и естественно комфортную. А зал, в котором вы занимаетесь фитнесом, должен хорошо вентилироваться, что позволит вам избежать перегрева и сделает занятия более приятными. Существуют расслабляющие физические упражнения, которые помогут уменьшить болевые ощущения при месячных: Во время месячных некоторые женщины ощущают очень сильную боль. Есть упражнения, которые помогут вам, справится с болью без применения медикаментов.

Упражнения, которые можно делать во время менструации

— Лежа на полу, согните ноги в коленях, спина прямая. На вдохе глубоко втяните живот и резко выдохните. Повторяйте такое упражнение до 4 раз. — Подымите руки высоко над головой, как можно выше, станьте на носочки и потянитесь вверх. Попробуйте в током положении сделать 10 шагов. — Сделайте упражнение «Кошечка». Стоя на четвереньках, дотроньтесь лбом пола между локтями. Повторите 3 раза. — Примите положение лежа, вытяните левую руку в сторону. Затем высоко поднимите правую ногу и повернитесь так, чтобы вы этой ногой коснулись левой руки. Вернитесь в исходное положение. Следите, чтобы во время упражнения колени, спина и локти были прямые. Повторите это упражнение для каждой ноги по 3 раза. Так же не забывайте про прогулки на свежем воздухе. Ранее было доказано, что увлечение фитнесом может довести до бесплодия.