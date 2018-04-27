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Можно ли похудеть без спорта?
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Можно ли похудеть без спорта? 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Провожу на работе много времени, поэтому не могу посещать фитнес-зал или бассейн. Можно как-нибудь похудеть без спорта?
— Без физической нагрузки контролировать свой вес будет очень сложно, — говорит диетолог Ольга Цимбалова. — Если вам до 35 лет, то гормональный фонд ещё адекватный, будет проще. После этого возраста начинаются изменения обмена веществ. Сами по себе жиры не испарятся, нужно, чтобы работали мышцы. Спортом заниматься бывает некогда, а вот бытовые физические нагрузки можно применить всегда: отказаться от лифта, выйти за одну остановку раньше и пройтись до работы пешком. Такие мелочи тоже приводят к сокращению мышц. В выходной можно просто погулять.
На самом деле, снижение веса — это не только правильное питание и физнагрузка. Здесь важную роль играют обменные процессы. Поэтому перед похудением нужно обследоваться у врачей.
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