Фейсбилдинг: упражнения, которые могут легко заменить вам косметолога

Тренировка мышц лица прекрасна тем, что нормализует кровообращение тканей. А ведь именно этот процесс позволяет уменьшить глубину носогубных складок, первых признаков старения, убрать второй подбородок, если таковой вы уже успели отъесть, улучшить цвет и овал лица, укрепить скулы, как на фоточках в «Инстаграм», уменьшить количество мимических морщин и даже сократить частоту визитов к косметологу. Исключение составят уходовые процедуры для лица, но это все равно обойдется намного дешевле всевозможных уколов. Мария Тыщенко, косметолог-массажист и специалист SPA-направления X-Fit, раскрыла для нас эффективные техники фейсбилдинга.

Как положить начало?

Упражнения начинаем с предварительного очищения кожи, как и все манипуляции с лицом. Также рекомендуется первое время делать зарядку для лица перед зеркалом, чтобы избежать дополнительных заломов кожи и держать все под контролем.

Небольшой ликбез: На лице человека находятся 57 мышц, и все нужно тренировать. Готовы к такому фитнесу? Существует множество техник, но мы подскажем основные упражнения, освоив которые можно постепенно добавлять более сложные.

Упражнение № 1: разглаживаем морщины лба Зафиксируйте мышцы лба, плотно прижав его пальцами, тем самым препятствуя образованию горизонтальной складки на лбу. Поднимите брови и держите их удивленными 10 счетов. Повторите так три раза. Так вы разглаживаете морщинки лба и препятствуете образованию новых. А выговорите, ботокс!

Упражнение № 2: от нависающего века

Зафиксируйте средними пальцами внешние уголки глаз, препятствуя образованию «гусиных лапок». Плотно закройте глаза и напрягите веки. Удерживайте напряжение 10 секунд. Выполните три подхода. Со временем увеличьте количество повторений до 21. Это упражнение уменьшает глубину морщин в уголках глаз и поддерживает в тонусе веки.

Упражнение № 3: убираем носогубные складки

Зафиксируйте безымянные пальцы в уголках губ и начните улыбаться. Удерживайте улыбку 10 счетов. Повторите от 3 до 21 раз. Упражнение поможет уменьшить глубину носогубных складок. Ну и отучиться от излишне серьезного выражения лица.

Упражнение № 4: укрепляем скулы, препятствуем образованию морщин на губах

Положите подушечки безымянных пальцев на скулы и сформируйте губами букву «о». Задержите напряжение 10 секунд и повторите движение от трех раз, с каждым днем увеличивая количество повторов до 21. Такое упражнение укрепляет мышцы скул, формируя рельеф не хуже корректора, и круглые мышцы рта.

Упражнение № 5: для расслабления и тонизации мышц щек Для этой части тренировки потребуются стерильные перчатки или тщательно вымытые руки. Положите большой палец на внутреннюю стенку щеки, остальные пальцы расположите на внешней стороне. Плавными круговыми движениями переместите пальцы от уголков губ по всей щеке в течение 30 секунд, с каждым разом увеличивая время подхода. Выполните то же движение с другой щекой. Упражнение препятствует обвисанию щек и корректирует овал лица.

Упражнение № 5: укрепление жевательной мышцы

Откройте рот. Затем медленно сместите нижнюю челюсть влево, зафиксировав положение на 10 счетов, а потом вправо. На каждую сторону сделайте от 3 до 21 подходов.

Упражнение № 6: Укрепление мышц подбородка

Сожмите руку в кулак и плотно накройте его второй ладонью. Положите получившийся двойной кулак под подбородок и откройте рот. Удерживайте создавшееся напряжение в течение 10 секунд. Расслабьтесь. Повторите движение три раза. Упражнение препятствует образованию второго подбородка.

Упражнение № 7: для улучшения кровообращения

Пощипайте лицо пальцами по массажным линиям лица. Такие движения улучшат кровообращение, доставят в ткани больше питательных веществ.

Советы знатоков:

После упражнений обязательно нанесите на лицо питательный или увлажняющий крем (в зависимости от типа кожи), чтобы закрепить результат (да и усвоится он лучше).

Наиболее эффективно выполнять тренировку для лица утром после пробуждения. Постепенно увеличивайте количество повторений. Как и в любой тренировке здесь нужна систематичность и увеличение нагрузки. Для достижения первого видимого результата потребуется 21 день. После — выполняйте фейсбилдинг в качестве закрепления и поддержания результата несколько раз в неделю.