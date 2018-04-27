Как не набрать лишний вес на майских шашлыках

Как не набрать лишний вес и не уйти «в откат» по тренировкам из-за праздничного уик-энда, рассказывает «Советский спорт».

Интенсивные тренировки накануне

Эх шашлычек настолько был прекрасен😋 #Шашлык #природа #дача #2k18

Публикация от Мордвин (@t013ma)

26 Апр 2018 в 7:31 PDT Три-четыре дня интенсивных тренировок накануне праздников разгонят ваш метаболизм до предела. Во время праздников вы сможете позволить себе лишнего (но в меру) и не «откатите» сильно. Натруженный тренировочной суперсерией организм будет использовать любые ресурсы для восстановления. В этот период даже шашлыки и калорийная пища пойдут в дело и будут «сжигаться» быстрее.

Как спастись от клещей на пробежке

Лучше всего построить тренировочный график так, чтобы на последнюю неделю перед праздниками приходился пик вашей программы: наиболее тяжелые нагрузки, высокая интенсивность, большие рабочие веса. Но если заранее распланировать тренинг не получилось, просто занимайтесь несколько дней без отдыха. Увеличьте количество повторений в упражнениях. Немного снизьте рабочие веса в упражнениях, чтобы не травмирваться (если только не работаете на силу). Сделайте короче паузы отдыха между подходами.

Бегайте, ходите, плавайте

Во время праздников и выходов на шашлыки постарайтесь быть максимально активными. Совершайте пешие прогулки, играйте на воздухе с детьми, купайтесь если позволяет погода. Это поможет в расходе калорий, которых в эти дни будет много.

Если в праздники совсем нет возможности ходить в зал, устраивайте себе небольшие пробежки — 20-25 минут через день. К ним добавьте серии упражнений с собственным весом: подтягивания, брусья, отжимания, приседы, пресс. Делайте их в легком стиле, не доводя до отказа. Они сохранят тонус мышц и дадут ощущение накачки-пампинга. Это поможет сохранить мышечную массу без потерь во время праздников.

Пейте больше воды

#валуйки #шашлык

Публикация от Александр (@k___alexandr)

26 Апр 2018 в 7:29 PDT Выпивайте стакан-два воды каждый час во все дни праздников. Во-первых, вода регулирует обменные процессы. А во-вторых — что в нашем случае важнее — вода уменьшает чувство голода.

Почти наверняка вы съедите на шашлыках меньше, если перед этим выпили достаточно воды. Она — ваш предохранитель от переедания и обжорства.

Не мешайте еду Майские выходы на природу часто превращаются в вакханалию чревоугодия. На гарнир к шашлыкам часто идут картофель-фри, чипсы, газировка. Майонезы и соусы льются рекой.

Будет трудно, но вам придется соблюдать умеренность. Мясо для шашлыка лучше выбирать нежирное: индейка и курица окажут меньше влияния на размер вашей талии, чем баранина и свинина. Еще лучше, если вы предпочтете рыбу.

Основной гарнир — овощи. Помидоры, огурцы, петрушка, укроп — в Грузии именно зелень считают главным дополнительным блюдом к шашлыку. Из хлеба лучше брать восточные тонкие лаваши с меньшей калорийностью.

Делайте зарядку

😆😀😀 #миртрудмай#маевка#шашлык#лопата#наприроду

Публикация от Саида Магомедова (@reqwiemsai)

26 Апр 2018 в 6:52 PDT Что будет, если есть что попало, но ежедневно делать планку

В праздничные дни делайте 15-минутную зарядку по утрам. Наклоны, махи, ходьба на месте, скручивания на пресс, планки и растяжка-стретчинг. Интенсивность зарядки вы можете варьировать сами. Если упражнения даются совсем тяжело, сократите их количество. Если есть силы — добавьте хард-кора в виде берпи, упражнений «скалолаз» (бег на месте в упоре лежа) и армейских прыжков. Цель зарядки все та же: сохранить тонус мышц, увеличить затраты калорий.

Ходите на шашлыки в первой половине дня Доказано: съеденное в первой половине дня усваивается организмом быстрее и менее вредно для фигуры, чем еда по вечерам. Отсюда простой вывод: идите на шашлыки утром — будете худее.