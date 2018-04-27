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Ученые назвали напиток, уродующий внешность
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Ученые назвали напиток, уродующий внешность 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Представители американской медицины утверждают, что причиной воспалительных процессов с кожей, красноты и отечности может быть употребление красного вина. В последнее время красное вино часто превозносят как благоприятный для здоровья напиток. Но выяснилось, что не все специалисты разделяют подобное убеждение: красное вино вполне способно лишить человека внешней привлекательности, об этом мнении экспертов пишет Independent. На страницах издания специалист по терапевтической натуропатии Изабель Шаркар назвала красное вино худшим алкогольным напитком для кожи. По словам специалиста, алкоголь в любом виде провоцирует появление прыщей, вызывает тусклость кожи. Но самым неприятным свойством алкоголя доктор Шаркар считает его способность повреждать клетки кожи, приводя к преждевременному старению и ранним морщинам.
«Красное вино вызывает воспаление кожи, покраснение, отеки. В этом отчасти виноват сахар, содержащийся в вине и других алкогольных напитках», — сказала, в частности, Изабель Шаркар.
Эксперт заявила, что если невозможно отказаться от выпивки, предпочитать следует чистый крепкий алкоголь. Его употребление наносит наименьший вред, если пить в умеренных количествах, пояснила специалист.
«Чтобы снизить негативные последствия употребления алкоголя, пейте много чистой воды — это не только защищает от обезвоживания, но и хорошо увлажняет кожу, избавляя ее от старящих вас сухости и тусклости», — рекомендовала доктор Шаркар.
Ранее МедикФорум писал о названных экспертами признаках раннего старения у женщин.
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