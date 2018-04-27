Посмотри на меня: правильный уход за кожей вокруг глаз

Самая тонкая и чувствительная кожа — в области вокруг глаз. На ней почти нет сальных желез, поэтому она защищена от внешних воздействий хуже, чем, скажем, лоб или подбородок. При этом кожа век постоянно двигается, растягивается и сокращается. Наш глаз делает за сутки до двадцати пяти тысяч движений! Неудивительно, что именно эта зона требует особого внимания. Как за ней ухаживать, читайте в материале.

Недаром говорят, что глаза — зеркало души. Абсолютно все наши переживания отражаются здесь и оставляют свой след. Происходит так, поскольку они активно задействуются при мимике, на веках отпечатываются все наши эмоции. Ситуацию усугубляет то, что кожа в этой области — самая нежная. По результатам исследований она в десять раз тоньше кожи на плече. В результате стареет она раньше, да и взгляд собеседника прежде всего падает на глаза женщины, ведь именно по состоянию этой области легко судить о реальном возрасте женщины. Морщинки, пигментация, бледность и следы усталости красоты никому не добавляют. К тому же кожа вокруг глаз не поддерживается напрямую костями, и недостаток питания сразу отражается на ее состоянии. Зато грамотный уход поможет решить многие из перечисленных проблем.

В первую очередь запомните, что для этой сверхчувствительной зоны не подходят обычные кремы для лица, какими бы замечательными они ни были. Для век подбирайте специальные продукты. Они имеют легкую консистенцию, быстро впитываются и не оставляют ощущения липкости. Важно и то, что подобные средства проходят двойной контроль — дерматологический и офтальмологический, а их рН равен уровню рН слезы. Таким образом, возможность аллергических реакций сводится к минимуму. Также любопытно, что концентрация активных веществ в них существенно ниже, чем в обычных, ведь кожа вокруг глаз, как мы говорили выше, очень тонкая, и активным компонентам несложно в нее проникнуть.

Как молоды мы были

Негативное воздействие окружающей среды, ультрафиолетовое излучение, активная мимика, сухость кожи — все это, естественно, отражается на состоянии области вокруг глаз. При этом предотвратить появление морщин, оказывается, куда проще, чем бороться с уже существующими. Для этого после двадцати лет косметологи рекомендуют усилить уход за веками. Но это не значит, что надо переходить на лифтинг-кремы. Вполне достаточно глубоко увлажняющих и антиоксидантных продуктов.

Чтобы затормозить процесс образования первых морщин, придерживайтесь нескольких простых правил. Для начала не снимайте декоративную косметику с глаз мылом или спиртовым тоником: они не только не растворяют краску, но и сушат кожу. Пользуйтесь специальными средствами. Если на веки нанесены тени, осторожно удалите их по направлению от переносицы к виску. Тушь необходимо стирать, обхватив реснички с двух сторон ватными дисками. Это поможет предотвратить растяжение кожи.

Правильно подобранные косметические продукты также способны продлить молодость. Среди активных ингредиентов ищите гиалуроновую кислоту и полисахариды, растительные увлажнители (к примеру алоэ), антиоксиданты и солнцезащитные фильтры. Кроме того, существуют кремы для кожи вокруг глаз, которые способны оказывать не только антивозрастное воздействие, но и бороться с темными кругами и отечностью благодаря, например, таким компонентам, как экстракт ясеня, кремний, кофеин и витамин В3. Наносить любое средство для контура глаз нужно легкими, деликатными движениями. Возьмите количество средства размером с жемчужину и распределите его по нижнему веку, затем слегка помассируйте круговую мышцу глаза. А пару раз в неделю полезно проводить массаж этой зоны. Только не забывайте, что делать это нужно крайне осторожно, чтобы опять же не растянуть нежную кожу. Нанесите пару капель кокосового масла на кончики безымянных пальцев и мягко прижмите их к внутренним уголкам глаз на три секунды, потом отпустите. Повторите два-три раза. Затем проведите пальцами под глазами по направлению к вискам. Сделайте круговое движение и снова дотроньтесь до переносицы. Проделайте шесть-семь раз. После этого сделайте массаж зоны вокруг глаз легкими нажатиями вдоль бровей от внутренних к внешним уголкам. Повторите несколько раз. Снимите остатки масла салфеткой и смойте мягким очищающим средством.

Ягодка опять

Если кожа потеряла тонус, появилось нависшее верхнее веко — это повод обращаться к уходу с antiage-эффектом. Антивозрастной крем необходим для сохранения упругости и эластичности. Он также может быть направлен на регенерацию клеток, что не имеет смысла для молодого возраста, поэтому раньше времени браться за него не стоит. Многие уверены, что, если начать активно втирать средства «50+», можно нанести по морщинам мощный превентивный удар. Вот только заранее они не работают. Зато в верном возрасте польза их очевидна.

К счастью, и наносить антивозрастные продукты сейчас стало куда проще и приятнее. Если раньше у них была довольно плотная текстура, то теперь можно купить средство в виде легчайшего флюида. А плотные кремы хорошо использовать на ночь, разогревая их перед нанесением подушечками пальцев. Так они лучше впитываются. Кроме того, в уход необходимо включить сыворотки, которые глубже проникают в дерму. Наносить их надо два раза в день под обычное увлажняющее средство. Таким образом крем будет защищать днем и восстанавливать ночью, а сыворотка — укреплять коллагеново-эластиновые волокна и улучшать каркас кожи.

Также не забывайте, что оказать помощь лицу способны и куда более простые меры. В первую очередь добавьте в рацион увлажняющие маски, даже если кожа у вас не сухая. Принимайте витамины (особенно хороши А, С и Е). Берегите лицо от солнечных лучей и, что немаловажно, больше спите. Причем старайтесь ложиться раньше двенадцати, ведь молекулы коллагена восстанавливаются только во время ночного отдыха.

А мгновенно разгладить лицо помогут филлеры. Крем-филлер появился как альтернатива «уколам красоты», он визуально заполняет морщины, выталкивая их на поверхность. Естественно, как только вы умоетесь, волшебный эффект пропадет, но пока средство находится на коже, будете выглядеть просто безупречно.

Темная сторона

Когда вы напоминаете панду, о свежем виде можно только мечтать. Черные круги под глазами сразу расскажут о том, что у вас была бессонная ночь. Поэтому начинаем бороться с ними исходя из причин их появления. Чаще всего это слишком тонкая кожа, через которую просвечивают кровеносные сосуды. В таком случае ищите в кремах ретинол, который уплотняет эпидермис.

Есть еще две причины. Первая — нервные встряски и усталость. Постоянный стресс «бомбит» лицо с двух сторон: изнутри и снаружи. В результате защитный барьер истончается, и вот они, долгожданные темные круги. Если вы утомились, а вечером предстоит важное событие, помогут старые проверенные способы. К примеру, умывание с кубиком льда. Либо положите на веки ломтики огурца на двадцать минут, а затем протрите их ватными дисками, смоченными розовой водой. Вторая причина — воздействие активизирующих выработку меланина факторов. Это не только солнце, но и усиленное трение. Именно поэтому с кожей вокруг глаз нужно обращаться бережно, косметологи вообще советуют наносить крем для глаз строго безымянным пальцем, так как он самый слабый.

Авоська с картошкой

Тонкая кожа под глазами особенно подвержена появлению отеков и мешков. Причем это не одно и то же. Мешки, как правило, имеют хронический характер и никуда не исчезнут, если ничего специально не делать (порой приходится прибегать и к хирургическому вмешательству). Отеки же появляются вследствие большого потребления жидкости и проходят в течение дня. Избавиться от них помогут кремы с гиалуроновой кислотой, венотониками (конским каштаном, кофеином и витамином С) и укрепляющими стенки сосудов компонентами, к примеру экстрактами зеленого чая и черники, рутином, маслом виноградных косточек. Часто рекомендуют прикладывать лед, но большого смысла в этом нет, зато охлажденные пакетики зеленого чая могут помочь, поскольку обеспечивают дренаж. Также хорошо на десять минут положить на припухшие участки кожи ватные тампоны, смоченные в соленой воде, или ломтики картофеля. И не забывайте, что средства с гелевой текстурой в этом случае можно использовать только утром, при нанесении на ночь они провоцируют отечность.

Как видите, кожа век требует тщательного подхода. Однако, если вы не будете лениться, то сумеете легко продлить красоту и молодость, а походы к пластическому хирургу не понадобятся вам еще долгие годы.