10 бьюти-привычек, которые нужно приобрести после 30 лет

Возраст от 30 до 40 лет — самый прекрасный в жизни женщины. Ошибки юности остались в прошлом, а впереди еще столько открытий и свершений. А еще этот период самый ответственный в плане ухода за кожей: именно сейчас можно существенно замедлить старение и предотвратить преждевременные возрастные изменения.

1. Выбираем крем с гиалуроновой кислотой

Если раньше вам хватало любого увлажняющего крема, которым вы пользовались раз в день, то теперь этого недостаточно. Дело в том, что после 35 лет организм перестает вырабатывать коллаген в тех объемах, в которых он нужен для сохранения эластичности и упругости кожи. Поэтому нужно активизировать его синтез веществами извне.

На помощь приходит гиалуроновая кислота: этот полезный компонент, который добавляют сейчас, кажется, куда только можно и куда нельзя (и хорошо!), отвечает за сохранение воды в межклеточном пространстве. Проще говоря, великолепно увлажняет кожу. Но это еще не все: гиалуронка ускоряет синтез коллагена. А когда появляется коллаген, кожа подтягивается, морщинки сокращаются, цвет лица улучшается.

Новая SOS-сыворотка «Пробуждение» от LCbio (Франция) с экстрактом алоэ и гиалуроновой кислотой питает, придает ровный тон и наполняет энергией вашу кожу на целый день, а сыворотка с гиалуроновой кислотой «Эликсир с экстрактом дикой розы» стимулирует регенерацию, способствует разглаживанию морщин, восстанавливает водный баланс кожи, укрепляет капилляры, придает коже красивый ровный цвет и здоровое сияние. Сыворотки с гиалуроновой кислотой вы можете приобрести в интернет-магазине Eco Home.

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Про жесткие скрабы с крупными гранулами (молотый кофе, абрикосовые косточки) лучше забыть раз и навсегда: они истончают и травмируют кожу — мелкие мимические морщины захватят лицо намного раньше, чем вы ожидаете.

Замените их на мягкие скрабы (из овсянки, например) или купите специальную электрическую щетку для чистки лица (от Clarisonic, Clinique, Philips). Эффект будет не хуже, а вреда меньше.

Электрическая щетка для лица POBLING Sonic Pore Cleansing Brush глубоко очищает поры, бережно и эффективно удаляет верхний слой омертвевших клеток и делает кожу сияющей. Приобрести щетку можно в интернет-магазине Koreabutik.

Мягкий скраб для лица на основе пудры виноградных косточек и фруктовых кислот Hera FRESH LINE сочетает в себе антиоксидантные и отшелушивающие свойства, рекомендуется для деликатной и зрелой кожи. Скраб вы найдете в интернет-магазине «РИВ ГОШ».

Щетка для лица POBLING от Koreabutik​, цена: от 2 850 руб., заказать: +7 (495) 409-78-87, koreabutik.ru Скраб для лица Fresh Line от «РИВ ГОШ», цена: от 792 руб. ​, заказать: +7 (800) 333-20-20, shop.rivegauche.ru 3. Помним о кремах с SPF Загар — это, конечно, красиво, но слишком вредно. И если в 25 вы еще могли выбрать красоту, то в 35 нужно понять, что правильный выбор — это здоровье. Ультрафиолетовые лучи вызывают преждевременное старение, а мы не в силах это изменить.

Советы косметологов сводятся к одному: всегда (даже в городе, даже в пасмурную погоду) пользоваться солнцезащитным кремом и не гулять под палящим солнцем. Кроме того, вся декоративная косметика (от тонального крема до помады) должна иметь SPF-фильтр не менее 15 (это фактор защиты).

4. Используем антивозрастные сыворотки

В сыворотках концентрация биологически активных веществ гораздо выше, они намного быстрее проникают в глубокие слои эпидермиса. Это незаменимое средство для увлажнения и питания возрастной кожи. Одним словом, ваш must-have после 30 лет. Наносите ее на кожу лица и шеи каждый вечер перед использованием крема.

5. Делаем маски два раза в неделю

Пора составить для себя бьюти-расписание и безукоризненно следовать ему каждую неделю. Два вечера выделяем под маски: очищающие, тонизирующие, восстанавливающие или любые другие. Например, в среду делаем питательную маску с витаминами A и E, а в субботу — омолаживающую с коллагеном, эластином и гиалуроновой кислотой. Маски нужно чередовать: через неделю используйте тонизирующую и очищающую, а еще через неделю — снова питательную и омолаживающую. И так постоянно.

Пробуйте готовые маски из магазина и экспериментируйте с домашними — и то, и другое даст отличный результат (главное — режим и регулярность).

6. Не пренебрегаем кремом вокруг глаз

Обязательно читайте состав крема для кожи вокруг глаз и ищите следующие компоненты: витамин К (улучшает циркуляцию крови, избавляет от синяков), аргирелин (предотвращает появление мимических морщин), коэнзим Q10 (улучшает обмен веществ, придает коже здоровый вид), пептидный комплекс Eyeliss (обладает дренажным эффектом, снимает воспаление), ресвератрол (антиоксидант, борется со старением), галоксил (отбеливает темные круги).

Конечно, это только маленький список полезных веществ, которые может содержать хороший крем для области вокруг глаз: каждый год косметические бренды выпускают новые эффективные средства с инновационными компонентами.

Используйте крем каждый вечер примерно за час до сна. Не втирайте его: наносите легкими похлопывающими движениями (безымянными пальцами), чтобы не навредить самой нежной коже на лице.

Крем для контура глаз и губ Domus Olea от DDar, цена: от 2 980 руб., заказать: +7 (812) 332-33-72, d-dar.ru Биокрем для контура глаз Bioprotettiva​ от DDar, цена: от 2 580 руб., заказать: +7 (812) 332-33-72, d-dar.ru 7. Ухаживаем за руками

Помните, что руки всегда выдают возраст? Покупаем скрабы, делаем маски и ванночки, наносим питательный крем минимум два раза в день и записываемся на маникюр.

Чтобы вам было с чего начинать, держите пару домашних рецептов.

Овсяная маска для рук: смешайте овсяную муку (2 ст. ложки), горячую воду (1 ст. ложку), лимонный сок (1 ч. ложку), подсолнечное масло (1 ст. ложку), глицерин (1 ч. ложку); нанесите маску, наденьте перчатки, подождите 15–20 минут и смойте теплой водой;

Ванночка для рук с глицерином: налейте в кастрюльку теплую воду (2 л), добавьте нашатырный спирт (1 ч. ложку) и глицерин (1 ст. ложку); подержите руки в воде 10–15 минут.

Кроме того, запомните общие правила: не мыть руки в слишком горячей или слишком холодной воде, всегда надевать перчатки во время уборки дома и не морозить пальчики в холодное время года.

8. Поддерживаем красоту зоны декольте

Кстати, о реальном возрасте женщины рассказывают не только руки, но и зона декольте. Так что ухаживать за ней нужно так же тщательно, как и за лицом. Как сохранить зону декольте молодой и красивой, а грудь — упругой, читайте в нашем посте «15 советов, как сохранить грудь упругой и красивой до самой старости»

9. Учимся расслаблять лицо

Да-да, именно расслаблять лицо! Научитесь расслаблять мышцы, даже когда вы рассержены или находитесь в глубокой думе или печали. Чем больше хмуритесь и морщитесь, тем ярче становятся морщины. Вам это надо?

10. Делаем лимфодренаж каждые полгода

В большинстве салонов вам могут предложить как ручной массаж, который выполняет сам врач, так и аппаратный (его проводят с помощью специальных насадок или накладок, основные техники: гальванизация, электроионофорез, вакуумный лимфодренаж, микротоковый лимфодренаж).

Что дает лимфодренажный массаж? После курса процедур вы заметите, что кожа стала более упругой и подтянутой, круги под глазами и мелкие мимические морщинки исчезли, а глубокие морщины стали менее заметными. Кожа приобретет свежий и здоровый вид.

Чтобы эффект не пропадал, желательно проходить курс два раза в год.

Это минимум, который должна выполнять каждая женщина старше 30 лет. А что из этого делаете вы? Поделитесь с нами в комментариях!

Иллюстрации: turkeltaub.com, 1000listnik.ru, shape.mdpcdn.com, cosmeticsurgerytoday.files.wordpress.com, marieclaire.media.ipcdigital.co.uk Как сохранить молодость и красоту:

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