Уменьшить желудок: миссия невыполнима?

СодержаниеКак работает желудок?Растяжение желудка: мифы и реальностьУправление питанием — это управление желудком

«Если много ешь — значит, это у тебя желудок растянулся! Поэтому и есть все время хочется», — подобные размышления нередко можно увидеть на форумах, где обладатели лишнего веса обсуждают методы похудения. Среди решений предлагаются как хирургические методы по уменьшению желудка, так и народные рецепты. Что интересно, зачастую владельцы «растянутых желудков» вовсе не являются людьми-гигантами, а их индекс массы тела не так уж далеко отстоит от нормы.

MedAboutMe разбирался в свойствах человеческого желудка и выяснял, как ему удается увеличиваться и уменьшаться, и можно ли на это влиять?

Как работает желудок?

Объем желудка взрослого человека в пустом состоянии равен примерно 0,2 — максимум 0,5 л. В процессе еды желудок растягивается — его объем к концу трапезы составляет уже 1-2 л, причем эта цифра может быть увеличена до 4 л. Через 2-3 часа после еды пища практически полностью покидает желудок, и он возвращается к прежнему объему.

Факт!

Вес взрослого человека и его конституция не влияют на объем желудка. Худые и толстые люди имеют желудки примерно одинакового объема. За границы нормы несколько выходят люди с тяжелыми стадиями ожирения. Но, как показывает практика, даже после уменьшения желудка путем хирургической операции при желании человек может поглощать те же большие объемы еды, что и прежде.

Как это происходит?

Желудок человека может работать в одном из трех режимов:

Режим голодной моторики

Желудок пуст, по стенкам его изредка пробегают редкие волны перистальтики, наблюдаются тонические сокращения, то есть гладкая мускулатура стенок желудка на протяжении длительного времени остается сокращенной при минимальных затратах энергии.

Режим рецептивной релаксации

После того, как пища попадает в ротовую полость, а оттуда самые первые ее порции добираются до желудка, стенки его расслабляются — образуется своего рода резервуар для пищи.

Режим сытой моторики

После того, как человек поел, у него усиливается тонус мышц желудка и активизируются процессы перистальтики, происходит антральная систола — сокращение верхней части желудка, что дает возможность продвинуть пищу в двенадцатиперстную кишку.

То есть, когда пища попадает в желудок, происходит рецептивное расслабление его дна и нижней части органа — вне зависимости от объема съеденной пищи или выпитой жидкости. А дальше развивается адаптивное расслабление стенок желудка и его дна, причем не под действием давления пищи, а как результат работы гормонов (холецистокинин и др.) и ингибирующих волокон блуждающего нерва. Цель этого процесса — поддерживать постоянное давление внутри желудка вне зависимости от того, сколько пищи съел человек.

Растяжение желудка: мифы и реальность

В желудке есть рецепторы растяжения. Они расположены в определенных участках стенок и посылают сигнал в мозг, когда следует прекратить есть. Если человек пытается продолжать утрамбовывать в себя еду — развивается тошнота. Когда человек регулярно ест «на пределе возможностей», чувствительность рецепторов притупляется, а значит, его уже не так быстро начинает тошнить, если он пытается съесть лишнюю тарелочку пищи. Участники соревнований по поеданию пельменей, гамбургеров и прочей объемной пищи тренируют свои желудки, в основном, на то, чтобы рецепторы, расположенные в их стенках, перестали работать на ограничение объема. Для этого они поедают низкокалорийную, но объемную пищу. А без контроля со стороны рецепторов желудок может растянуться значительно больше, чем в обычном режиме питания.

Факт!

Жидкая пища быстро покидает желудок — в течение 5 минут. Так что никакие объемы жидкости не способны его растянуть. Только твердая пища приводит к увеличению объема желудка.

Если человек постоянно потребляет большие объемы твердой пищи, его желудок каждый раз растягивается сильнее нормы, а значит и возвращаться в прежнее состояние ему тяжелее. Кроме того, тучные люди нередко «перекусывают» много раз на протяжении дня, не давая желудку возможности освободиться от пищи полностью.

У постоянно растянутого желудка меняется (ослабевает) тонус мышц его стенок. Отсюда хроническое ощущение тяжести и переполненности — застой в желудке.

Факт!

Есть люди, у которых ткани дна желудка менее эластичны, чем у остального населения. Такое наблюдается, например, при хроническом гастрите и других состояниях, которые западные врачи объединяют под одним термином «функциональная диспепсия». В этом случае даже небольшое количество пищи будет вызывать ощущение сытости, а попытки увеличить объем съеденного — чувство дискомфорта.

Самое важное: надо понимать, что о растянутом желудке говорят, когда речь идет о людях с ожирением. У тех, кто имеет лишние 5 или даже 10 кг — желудок имеет совершенно нормальную вместимость и может спокойно сокращаться до исходных размеров в поллитра. Главное — давать ему такую возможность.

Управление питанием — это управление желудком

Главный вывод, который следует из вышесказанного: огромный растянутый желудок — миф, и не он заставляет человека накладывать себе огромные порции еды. Простое уменьшение объема пищи вовсе не приведет к сокращению объема желудка. Но при этом оно все равно сработает — человек станет есть меньше! Как так получается?

Гастроэнтерологи клиники Мэйо во Флориде провели ряд экспериментов на мышах. Им удалось продемонстрировать, что при сокращении объема потребляемой пищи на 20% на протяжении 4 недель в желудке произошли изменения, благодаря которым мыши стали меньше есть. Оказалось, что уменьшается количество рецепторов насыщения, расположенных в стенках желудка, а также сокращаются масштабы иннервации его стенок. Способность к рецептивной релаксации ослабевает. Интересно, что при этом время задержки пищи в желудке до попадания ее в тонкую кишку увеличивается.

Результаты, полученные при наблюдениях за мышами, подтверждаются данными наблюдений за людьми, которые потеряли 20% своего веса. У них тоже были выявлены изменения в тканях желудка на клеточном уровне и уменьшение числа нейронов, отвечающих за процессы расслабления стенок органа.

Правда, ученые сомневаются, что такие же изменения произойдут с желудком людей, которые похудели менее чем на 20%. А это значит, что надо искать и другие пути борьбы с «обжираловкой». Например, снижать аппетит, вносить изменения в питание. Как питаться, чтобы получать столько пищи, сколько требуется организму, но не более?

Желудок и анорексия

Можно ли ограничить расслабление желудка, чтобы минимизировать его объем? — Можно. Это состояние характерно для пациентов с анорексией. Их желудок в определенный момент оказывается просто не в состоянии принимать пищу.

Питаться дробно. Это не позволит чувству голода вырасти до размеров слона, которого хочется съесть целиком, не дожидаясь конца приготовления. Дробно — значит, 5-6 раз в день, но небольшими порциями. Можно разбить дневной рациона на 3 основных приема пищи и 2-3 легких перекуса. Неправильный подход: 10-12 раз в день, в этом случае желудку придется работать постоянно, не возвращаясь к «опустошенному» состоянию. Другой неправильный подход: втискивать в каждый из 5-6 подходов полноценный обед. Небольшие порции должны позволять дожить до следующего перекуса без мучительных размышлений, как удержать себя вдали от холодильника, но не более того.

Выбирать сытную пищу, ту, что будет перевариваться долго, а значит, сохранит ощущение сытости на несколько часов. Сразу следует исключить быстрые углеводы. Они вызывают стремительный скачок сахара в крови и столь же стремительное его падение, отчего организм начинает ощущать голод. А вот жиры и белки перевариваются медленно и со вкусом. Используя их в разумных количествах, легче пережить время до следующего приема пищи.

Физические нагрузки и объем желудка

Увы, и с помощью физических нагрузок уменьшить желудок нельзя. Но они, несомненно, крайне полезны для людей, имеющих лишний вес. Физическая активность сжигает слой жира, окружающий внутренние органы — а это самый опасный, абдоминальный жир, который является фактором риска разных заболеваний. Упражнения также подтягивают мышцы корпуса — живот перестает висеть мешком над пряжкой ремня. Наконец, физические нагрузки прекрасно нормализуют режим питания.

Выводы

Людям с лишним весом нет необходимости беспокоиться об увеличенном желудке. Им достаточно стабилизировать свой режим питания, начать считать калории и соотношение белков, жиров и углеводов, а также ввести в свою жизнь физические нагрузки.

Людям с ожирением, которые не хотят обращаться за помощью к хирургам, следует сделать то же самое. А тем, кто намертво застрял в своих лишних килограммах, следует вспомнить, что существует еще множество факторов, влияющих на метаболизм и вес человека. Это влияние гормонов грелина (отвечающего за голод) и лептина (отвечающего за сытость), это различные психологические сбои и зависимости, это нарушения обмена веществ и др. Для проверки собственного организма следует обратиться к врачу.

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