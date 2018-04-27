Как наладить режим сна: советы и рекомендации

Если вы работаете пять дней в неделю, и вам необходимо вставать и ложиться спать в определенное время, вы находитесь в несколько выигрышной позиции, так как ваш режим сна формируется не вами, а под напором внешних обстоятельств. Но если ваш рабочий день не предполагает четкого расписания, вам все-таки стоит определить конкретные временные промежутки, когда вам нужно ложиться спать, а когда — вставать из постели. МедикФорум выяснил, что нужно сделать, чтобы наладить режим сна.

Как начать жить по режиму?

Для этого вам необходимо высчитать среднее количество времени, за которое вы высыпаетесь. Это число индивидуально, так как зависит от возраста человека, его трудовой и умственной деятельности и даже от пола. В среднем человеку достаточно 8-9 часов, чтобы чувствовать себя бодрым и отдохнувшим. Но кому-то достаточно и 4,5 часов сна. Поэтому понаблюдайте за собой и определите, какое количество времени на сон необходимо именно вам. Если вы чувствуете, что не высыпаетесь, то ложитесь спать на полчаса раньше. Варьируйте время, каждый раз отталкиваясь от своего состояния, и помните, что даже лишние 10 минут сна имеют большое значение.

Что делать, если сна слишком много?

Но факт пересыпания встречается не реже, чем недосыпание. Да, порой человек спит намного больше, чем требуется его организму. Анализируйте свое утреннее состояние. Не напоминает ли ваша голова ватный ком, не способный думать, но при этом вы не чувствуете усталости? Если так, переведите будильник на утро часом раньше. Но тем не менее, важна не длительность сна, а его качество, эффективность. Можно спать не более 6 часов, и при этом быть в форме, а можно не расставаться с подушкой до 11 часов в сутки, просыпаясь разбитым и уже уставшим. Поэтому обратите внимания на условия сна. Они должны быть комфортными: подушка не слишком твердой, комната проветренной, занавески достаточно темными, чтобы лунный свет не мешал вам ночью. Уберите из спальни сильно пахнущие растения или цветы, а также неплохо было бы избавиться от работающих электроприборов. Не менее важна и подготовка ко сну. Не ешьте много вечером, предпочитая легкую вегетарианскую пищу, избегайте алкоголя и негативных, возбуждающих психику, эмоций. А вот пробежка и вечерняя прогулка не повредят, особенно если после них принять расслабляющую ванну с эфирными маслами.

Полезные советы по налаживанию графика сна Старайтесь ложиться спать в позитивном настроении, ведь на Востоке существует мнение: в каком человек состоянии засыпает, в том он и просыпается. Поэтому отгоните от себя все неудачные моменты, случившиеся днем, отключите анализ произошедших или планируемых событий, настройтесь на сон. Утро вечера мудренее, так позвольте себе отдохнуть настолько эффективно, чтобы завтра проснуться свежим и готовым к новым свершениям. Ранее ученые доказали, что после новогодних каникул не стоит спать в дневное время.