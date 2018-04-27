Что в отношениях связано со здоровьем

Некоторые ситуации таковы, что не сразу можно понять, что является причиной, а что — следствием.

Эксперты рассказали о том, что в отношениях пар влияет на доверие и эмоциональную близость партнеров, а также определенным образом затрагивает аспект начавшихся проблем со здоровьем, об этом пишет Hronika.info.

Набор лишнего веса. Неудовлетворенность в отношениях может привести к отклонениям в пищевом поведению и проблемам со сном, — как следствие, к росту веса. В свою очередь, растущая полнота способна легко сказаться на чувствах. Что делать? Психологи советуют не копить внутри себя свои обиды, а высказывать их вслух.

Стресс. Проблемы материального характера, бытовое неблагополучие и другие рутинные неприятности способны испортить даже крепкие нервы. Это сказывается на здоровье, на сексе, что никак не сближает. Чтобы избежать стресса, нужно учиться заранее все планировать и продумывать, есть больше овощей и фруктов, чаще гулять на свежем воздухе и уметь принимать жизнь такой, какая она есть.

Бессонница. Сон рядом с любимым человеком способен стать причиной опасного недосыпа, если тот храпит. Не нужно смотреть на это явление сквозь пальцы. Сильный храп часто является сигналом существующего у человека апноэ — остановок дыхания во сне, крайне неблагоприятно действующих на состояние мозга и сердца.

Алкогольная зависимость. Плохие привычки, к сожалению, заразны: если один из партнеров выпивает, есть большой риск того, что вскоре пьющим станет и второй, даже сам того не заметив. Если партнер алкоголика остается трезвенником, у него может развиться психологическая созависимость, откладывающая на поведении людей крайне негативный отпечаток.

Поддержка при онкозаболеваниях. Ряд проведенных исследований свидетельствует о том, что среди женатых и замужних людей выше процент тех, у кого в случае рака болезнь диагностируют на раннем этапе и более эффективно ее лечат — выживших раковых пациентов среди них тоже больше. Но быть поддерживающей стороной в таких обстоятельствах очень непросто, поэтому факт тяжелого заболевания в семье нередко становится и обстоятельством, приведшим к разводу.