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Что в отношениях связано со здоровьем
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Что в отношениях связано со здоровьем 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Некоторые ситуации таковы, что не сразу можно понять, что является причиной, а что — следствием.
Эксперты рассказали о том, что в отношениях пар влияет на доверие и эмоциональную близость партнеров, а также определенным образом затрагивает аспект начавшихся проблем со здоровьем, об этом пишет Hronika.info.
Набор лишнего веса. Неудовлетворенность в отношениях может привести к отклонениям в пищевом поведению и проблемам со сном, — как следствие, к росту веса. В свою очередь, растущая полнота способна легко сказаться на чувствах. Что делать? Психологи советуют не копить внутри себя свои обиды, а высказывать их вслух.
Стресс. Проблемы материального характера, бытовое неблагополучие и другие рутинные неприятности способны испортить даже крепкие нервы. Это сказывается на здоровье, на сексе, что никак не сближает. Чтобы избежать стресса, нужно учиться заранее все планировать и продумывать, есть больше овощей и фруктов, чаще гулять на свежем воздухе и уметь принимать жизнь такой, какая она есть.
Бессонница. Сон рядом с любимым человеком способен стать причиной опасного недосыпа, если тот храпит. Не нужно смотреть на это явление сквозь пальцы. Сильный храп часто является сигналом существующего у человека апноэ — остановок дыхания во сне, крайне неблагоприятно действующих на состояние мозга и сердца.
Алкогольная зависимость. Плохие привычки, к сожалению, заразны: если один из партнеров выпивает, есть большой риск того, что вскоре пьющим станет и второй, даже сам того не заметив. Если партнер алкоголика остается трезвенником, у него может развиться психологическая созависимость, откладывающая на поведении людей крайне негативный отпечаток.
Поддержка при онкозаболеваниях. Ряд проведенных исследований свидетельствует о том, что среди женатых и замужних людей выше процент тех, у кого в случае рака болезнь диагностируют на раннем этапе и более эффективно ее лечат — выживших раковых пациентов среди них тоже больше. Но быть поддерживающей стороной в таких обстоятельствах очень непросто, поэтому факт тяжелого заболевания в семье нередко становится и обстоятельством, приведшим к разводу.
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