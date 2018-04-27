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Ученые опровергли полезность разгрузочных дней
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Ученые опровергли полезность разгрузочных дней 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Не нужно устраивать себе разгрузочные дни — пользы в деле поддержания стройности и здоровья это все равно не приносит, констатировали представители науки. Если вы позволяете себе много вредного, то разгрузочные дни вас не спасут, об этом пишет МедикФорум, ссылаясь на данные MedDaily. По мнению диетологов, даже если разгрузочные дни, которые выдерживает человек, составят несколько недель в год, оздоровлению организма при условии недисциплинированного питания они не поспособствуют.
«Эти дни ничего не решают, если человек в течение года себя не контролировал. Артерии все равно забьются холестерином, а предполагаемый в этот месяц прием БАДов, якобы избавляющих от токсинов, будет лишней тратой», — заявили эксперты.
Врачи отмечают, что сама идея разгрузочного дня как способа очистить организм, довольно абсурдна. Организм — очень сложная система, и в нем существуют отлично работающие механизмы, чтобы самому справляться с так называемыми токсинами, в реальности являющимися нормальными продуктами обмена, утверждают научные специалисты. Как раз-таки инициативу детокса для организма с приемом каких-нибудь добавок или готовых витаминов эксперты оценивают весьма критично. По их словам, подобные методы очищения организма чреваты неприятными последствиями, если, например, человек принимает добавки, в составе которых содержатся опасные именно для его конкретного организма вещества. В свою очередь было установлено, что обыкновенная сода вполне способна быть «лекарством» при многих нарушениях и заболеваниях.
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