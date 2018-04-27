Секреты правильного использования скраба

Уход за кожей лица в первую очередь включает в себя ее очищение. Важно убирать с поверхности кожи загрязнения, излишки кожного сала и ороговевший слой. Это улучшает цвет лица, а кожа становится нежной и мягкой. МедикФорум собрал советы по уходу за кожей с помощью скрабов.

Какие бывают скрабы?

Процесс очищения от отмерших клеток называется пилингом. Он бывает двух типов: механический и химический. 1. Механический. Для проведения этого вида пилинга используют скрабы, которые содержат мелкие абразивные частицы. В одних видах их роль выполняют измельченные косточки абрикоса, которые «соскабливают» ороговевшие клетки. В других скрабах это сферические нейлоновые частицы. Синтетические шарики мягко шлифуют кожу. 2. Химический пилинг. Под действием кислот (гликолевой, молочной, пировиноградной, яблочной) или под влиянием энзимов (ферментов, которые извлекают из киви, ананаса и других фруктов) происходит растворение отмерших частиц кожи. Этот вид пилинга дает ряд лечебных и омолаживающих результатов.

Правильное использование скраба

Использование скраба способно эффективно улучшить внешний вид кожи, но важно соблюдать оптимальное количество процедур очищения. Кроме того, сам скраб должен быть подобран правильно, чтобы не травмировать кожу, а лишь помочь ее регенерировать. Это важный баланс, который стоит соблюдать. Также важно следить за частотой использования этого способа очистки кожи. В зависимости от типа кожи и возраста рекомендуются разная частота пользования скрабом. Если кожа жирная, комбинированная или нормальная, проводить очищение кожи один раз в 7 дней. Слишком частое применение способствует усилению ороговения верхнего слоя клеток и стимулирует работать сальные железы в усиленном режиме. Когда кожа сухая, рекомендуется пользоваться скрабом один раз в две недели. Иначе возможно возникновение воспалений и эрозий на поверхности кожи. В связи с тем, что с возрастом кожа постепенно становится более тонкой и сухой, тос 40 лет скраб лучше заменить масками из белой глины и энзимными пилингами. Существует несколько правил применения скраба вне зависимости от типа кожи.

Правила правильного использования скрабов

•Проводить проверку на аллергическую реакцию. •Помнить, что открытые ранки, раздражения, воспаления, дерматит — являются противопоказаниями применения скраба. •Обходить воздействием область губ и вокруг глаз. •Не злоупотреблять интенсивностью нанесения. •После применения скраба использовать увлажняющую сыворотку или крем, для нормализации водного баланса. •Проводить процедуру вечером. Во время сна кожа отдыхает и ее клетки интенсивно делятся. Если проводить отшелушивающие процедуры правильно, выбирать средства подходящие типу кожи, то активные вещества косметических средств будут проникать глубже и работать эффективнее, кожа будет иметь ровный рельеф и выглядеть сияющей и ухоженной. Правильный уход позволит кожу сохранить намного дольше здоровой и молодой. Ранее ученые назвали секреты похудения от опытных диетологов.